五窮月收爐挫１７１點失兩萬三，北水重新淨流入，成交近千八億

《經濟通通訊社２９日專訊》「五窮月」最後一個交易日，市場觀望美國總統特朗普就對華

問題的講話，大部分時間均維持逾百點跌幅，最終收市失守２３０００，全月累瀉１６８２點。

特朗普稱對中國十分不滿，將於美國時間周五召開記者會談中國，並作一些相關決定，拖累

隔晚美股三大指數全線轉跌收市。恆指今早跟隨走弱，裂口低開３５１點，已經失守２３０００

點，報２２７８１，惟已是全日最低位，隨後一度收窄跌至４２點，高見２３０８９。不過，好

友乏力進攻，恆指調頭回落，大部分時間均維持逾１００點跌幅，最終收報２２９６１，兩萬三

得而復失，跌１７１點或跌０﹒７４％。ＭＳＣＩ收市後換馬，主板成交１７８９﹒３７億元，

較上日大增３４﹒８％。

恆指全周微升３１點或０﹒１３％，終止過去三周的跌勢；全月則累挫１６８２點或

６﹒８２％。國企指數今日收報９５６１，升０﹒１％或升９點；全周揚１３４點或１﹒４２％

，同樣止三連跌；全月走低４７９點或４﹒７７％。

值得留意的是，北水重新淨流入港股，淨流入１１﹒４２億元，上日北水結束過去１２日的

淨流入，淨流出１５﹒５億元。

Ａ股三大指數則全線向好，滬綜指升０﹒２２％，報２８５２點；深成指升０﹒８７％，報

１０７４６點；創業板指升幅最大，揚１﹒５４％，報２０８６；兩市全日成交５７２３億元，

按日持平。



＊匯控友邦拖低大市，吉利配股挫近一成＊



大市領跌大軍以一眾金融股為首，匯控（００００５）、友邦（０１２９９）分別拖低恆指

５７點及６４點，前者全日走低３﹒１１％，報３５﹒８５元；後者則軟２﹒８６％，報

６２﹒８５元。美國白宮經濟顧問庫德洛表示，華府在處理貿易及其他金融事務時，可能需要將

香港當作中國內地一樣對待；加上惠譽維持港銀經營環境負面展望，拖低本地銀行股表現。恆生

（０００１１）及中銀香港（０２３８８）亦低收，恆生跌２﹒９６％，報１１７﹒９元；中銀

１﹒１４％，報２１﹒６元。

上日撐市的建行（００９３９）及平保（０２３１８）回軟，建行跌１﹒４６％，報

６﹒０９元；平保無升跌，報７６﹒５元。

至於最差藍籌為吉利（００１７５），主要受累配股消息，全日急跌９﹒５６％，報

１０﹒６元，失守配售價１０﹒８元；成交達３﹒６０億股，涉資３８﹒１３億元，為第四大最

活躍股份。吉利折讓近８％配售６億股新股，佔已擴大後發行股本約６﹒１％，集資逾６４億元

。



＊部分本地地產股反彈，中生製藥績後揚７％＊



港匯見回穩，部分本地地產、收租股亦止跌。領展（００８２３）今日低位仍見５６﹒２５

元，與上日低位持平，最終收市倒升１﹒６７％，報５７﹒９５元。九置（０１９９７）抽高

３﹒６５％，報２９﹒８元；信置（０００８３）反彈１﹒４６％，報９﹒０３元；長實集團

（０１１１３）觸底後倒升０﹒９６％，報４２﹒１５元。不過，三大發展商仍未有資金吸納。

新地（０００１６）跌幅最大，挫２﹒９４％，報８９元；恆地（０００１２）及新世界

（０００１７）分別滑近２％，報２７﹒６５元及７﹒８１元。

中生製藥（０１１７７）績後抽升７﹒３９％，報１２﹒２元，為全日最佳藍籌。首季純利

多賺不足１％，若撇除收購等一次性收益，基本盈利倒退近１５％。不過，大行看法正面，瑞信

認為最壞時候已過，上調評級至「跑贏大市」，目標價則調高兩成至１３﹒２元。與今日收市價

比計，仍有８％潛在升幅。至於上日急跌一成的石藥集團（０１０９３），最新公布旗下有創新

藥獲准開展臨床試驗，惟未能刺激股價向上，全日走勢偏軟，最終輕微低收０﹒１３％，報

１５﹒１８元。

網易及京東據報通過港上市聆訊，港交所（００３８８）雖然為上日北水淨賣出最多的個股

，惟股價今日回升０﹒２２％，報２７０﹒２元。



＊美團最日高位收市，ＭＳＣＩ新貴受捧＊



新經濟股重回強勢，美團（０３６９０）在收市競價時段大幅抽高，最終以全日高位收市，

飆升７﹒０８％，報１４６﹒７元，再創歷史新高；成交２１０﹒５２億元，為最活躍股份。小

米集團－Ｗ（０１８１０）揚１﹒６９％，報１２﹒０２元；騰訊控股（００７００）向上

０﹒５４％，報４１０﹒４元；阿里巴巴－ＳＷ（０９９８８）跟升０﹒４１％，報１９４﹒３

元。

另外，ＭＳＣＩ收市後換馬，大部分新寵均見追捧。其中，康希諾生物 Ｂ（０６１８５）

反彈１１﹒１５％，報１８１﹒４元；愛康醫療（０１７８９）攀升７﹒７４％，報２３﹒６５

元；新東方在線（０１７９７）揚５﹒０３％，報３１﹒３５元。兩隻物管新貴亦造好，中海物

業（０２６６９）及保利物業（０６０４９）分別抽高逾６％收市，報８﹒７７元及８７﹒５元

。（ｋｌ）

