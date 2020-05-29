  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

29/05/2020 16:10

五窮月收爐挫１７１點失兩萬三，北水重新淨流入，成交近千八億

　　《經濟通通訊社２９日專訊》「五窮月」最後一個交易日，市場觀望美國總統特朗普就對華
問題的講話，大部分時間均維持逾百點跌幅，最終收市失守２３０００，全月累瀉１６８２點。
　　特朗普稱對中國十分不滿，將於美國時間周五召開記者會談中國，並作一些相關決定，拖累
隔晚美股三大指數全線轉跌收市。恆指今早跟隨走弱，裂口低開３５１點，已經失守２３０００
點，報２２７８１，惟已是全日最低位，隨後一度收窄跌至４２點，高見２３０８９。不過，好
友乏力進攻，恆指調頭回落，大部分時間均維持逾１００點跌幅，最終收報２２９６１，兩萬三
得而復失，跌１７１點或跌０﹒７４％。ＭＳＣＩ收市後換馬，主板成交１７８９﹒３７億元，
較上日大增３４﹒８％。
　　恆指全周微升３１點或０﹒１３％，終止過去三周的跌勢；全月則累挫１６８２點或
６﹒８２％。國企指數今日收報９５６１，升０﹒１％或升９點；全周揚１３４點或１﹒４２％
，同樣止三連跌；全月走低４７９點或４﹒７７％。
　　值得留意的是，北水重新淨流入港股，淨流入１１﹒４２億元，上日北水結束過去１２日的
淨流入，淨流出１５﹒５億元。
　　Ａ股三大指數則全線向好，滬綜指升０﹒２２％，報２８５２點；深成指升０﹒８７％，報
１０７４６點；創業板指升幅最大，揚１﹒５４％，報２０８６；兩市全日成交５７２３億元，
按日持平。

＊匯控友邦拖低大市，吉利配股挫近一成＊

　　大市領跌大軍以一眾金融股為首，匯控（００００５）、友邦（０１２９９）分別拖低恆指
５７點及６４點，前者全日走低３﹒１１％，報３５﹒８５元；後者則軟２﹒８６％，報
６２﹒８５元。美國白宮經濟顧問庫德洛表示，華府在處理貿易及其他金融事務時，可能需要將
香港當作中國內地一樣對待；加上惠譽維持港銀經營環境負面展望，拖低本地銀行股表現。恆生
（０００１１）及中銀香港（０２３８８）亦低收，恆生跌２﹒９６％，報１１７﹒９元；中銀
１﹒１４％，報２１﹒６元。
　　上日撐市的建行（００９３９）及平保（０２３１８）回軟，建行跌１﹒４６％，報
６﹒０９元；平保無升跌，報７６﹒５元。
　　至於最差藍籌為吉利（００１７５），主要受累配股消息，全日急跌９﹒５６％，報
１０﹒６元，失守配售價１０﹒８元；成交達３﹒６０億股，涉資３８﹒１３億元，為第四大最
活躍股份。吉利折讓近８％配售６億股新股，佔已擴大後發行股本約６﹒１％，集資逾６４億元


＊部分本地地產股反彈，中生製藥績後揚７％＊

　　港匯見回穩，部分本地地產、收租股亦止跌。領展（００８２３）今日低位仍見５６﹒２５
元，與上日低位持平，最終收市倒升１﹒６７％，報５７﹒９５元。九置（０１９９７）抽高
３﹒６５％，報２９﹒８元；信置（０００８３）反彈１﹒４６％，報９﹒０３元；長實集團
（０１１１３）觸底後倒升０﹒９６％，報４２﹒１５元。不過，三大發展商仍未有資金吸納。
新地（０００１６）跌幅最大，挫２﹒９４％，報８９元；恆地（０００１２）及新世界
（０００１７）分別滑近２％，報２７﹒６５元及７﹒８１元。
　　中生製藥（０１１７７）績後抽升７﹒３９％，報１２﹒２元，為全日最佳藍籌。首季純利
多賺不足１％，若撇除收購等一次性收益，基本盈利倒退近１５％。不過，大行看法正面，瑞信
認為最壞時候已過，上調評級至「跑贏大市」，目標價則調高兩成至１３﹒２元。與今日收市價
比計，仍有８％潛在升幅。至於上日急跌一成的石藥集團（０１０９３），最新公布旗下有創新
藥獲准開展臨床試驗，惟未能刺激股價向上，全日走勢偏軟，最終輕微低收０﹒１３％，報
１５﹒１８元。
　　網易及京東據報通過港上市聆訊，港交所（００３８８）雖然為上日北水淨賣出最多的個股
，惟股價今日回升０﹒２２％，報２７０﹒２元。

＊美團最日高位收市，ＭＳＣＩ新貴受捧＊

　　新經濟股重回強勢，美團（０３６９０）在收市競價時段大幅抽高，最終以全日高位收市，
飆升７﹒０８％，報１４６﹒７元，再創歷史新高；成交２１０﹒５２億元，為最活躍股份。小
米集團－Ｗ（０１８１０）揚１﹒６９％，報１２﹒０２元；騰訊控股（００７００）向上
０﹒５４％，報４１０﹒４元；阿里巴巴－ＳＷ（０９９８８）跟升０﹒４１％，報１９４﹒３
元。
　　另外，ＭＳＣＩ收市後換馬，大部分新寵均見追捧。其中，康希諾生物　Ｂ（０６１８５）
反彈１１﹒１５％，報１８１﹒４元；愛康醫療（０１７８９）攀升７﹒７４％，報２３﹒６５
元；新東方在線（０１７９７）揚５﹒０３％，報３１﹒３５元。兩隻物管新貴亦造好，中海物
業（０２６６９）及保利物業（０６０４９）分別抽高逾６％收市，報８﹒７７元及８７﹒５元
。（ｋｌ）

新型肺炎專輯 - 最新疫情發展和防疫貼士即睇

返回新聞主頁

最新專題
More
生財有道29/05/2020
【月結－局勢不安】「五窮月」港股瀉1682點　六月盼有轉機
生財有道29/05/2020
【月結－局勢不安】新經濟股仍看好　本地銀行股不宜沾手
生財有道29/05/2020
《Online有話兒》冤冤相報何時了？大選完了就會了！
生財有道29/05/2020
《嚟緊炒D乜》本港唯一「生仔概念股」　錦欣生殖估值不高分注買
FOCUS29/05/2020
【FOCUS】侵侵大鬥推特　為連任拼到盡
樓市「胡」言29/05/2020
切勿低估定息按揭吸引力！
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

用經濟通App睇實股價 一按買入/賣出直達銀行或券商App落盤

【etnet一App通天下】獨家「銀行匯率比較」功能 匯市靚價一眼通 一按直達交易商

【健康集氣 友享有賞】疫境自強 第五激 賞Health Smart 「健體強身抗菌禮品包」

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金