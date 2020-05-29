《神州經脈》全周放水量逾四個月高，Ａ場悶市滬綜指周升１﹒４％

《神州經脈》在美國制裁措施未明的低氣壓籠罩下，滬深股市今早窄幅低開，盤中市況稍轉

好，但仍改變不了全天悶市的事實，滬綜指全日升０﹒２２％，報２８５２﹒３５點，全日振幅

０﹒９％，但總結全周而言，上周五（２２日）滬指經歷了震盪，兩會期間持續修復，累計全周

升１﹒３７％，整個５月則小跌０﹒２７％。另外，本周日（３１）中國將公布本月ＰＭＩ指數

。

財政部此前要求第三批１萬億元（人民幣．下同）專項債力爭於５月底發完，預計全周淨發

行額超過７０００億元，創歷史新高（而目前本周發行規模已超４２００億元），再加上月底效

應，人行需要適度對沖，因此今日進行３０００億元７天期逆回購操作，公開市場連續四天開展

逆回購，全周放水量達６７００億元，創逾四個月新高。不過加額放水主要用於對沖政府發債，

對股市刺激不大，兩市全日成交５７２３億元，按日成交持平。



＊今日新聞精選＊



１﹒本周中美關係經歷了幾十年來罕見的重大破裂，美國對中國的壓制亦從經濟上擴大到其他方

面。全國人大昨日（２８日）表決通過港區國安法，儘管會場內僅有一張反對票，但在場外卻是

爭議聲四起。早已明言會實施制裁的美國總統特朗普表示，將於本港時間今晚就事件召開新聞發

布會，外界預計可能採取一系列懲罰措施，包括徵收關稅、限制簽證以及其他經濟制裁，香港的

獨立關稅區地位亦很有可能不保。



２﹒國務委員、公安部部長趙克志周四主持召開公安部黨委擴大會議。會議指出，全力指導支持

香港警隊止暴制亂、恢復秩序，堅決維護香港安全穩定。會議提到，全國人大昨日作出有關「港

區國安法」的決定，意義重大而深遠。又強調，各級公安機關要嚴密防範嚴厲打擊境內外敵對勢

力，滲透顛覆搗亂破壞活動，堅決捍衞國家政治安全，並要認真學習貫徹人大就「港區國安法」

的決定。



３﹒英國、美國、澳洲、加拿大周四發表聯合聲明，指責中國在香港實施國家安全法威脅自由，

並違反１９８４年中英聯合聲明，強調對於中國決定在自由繁榮發展的香港實施國安法深表關切

。中國駐澳洲使館今日發表聲明，強烈譴責澳洲和有關個別國家發表的所謂涉港聯合聲明，堅決

拒絕聲明中的無端指責。澳洲總理莫里森今日在首都堪培拉表示，目前中國在香港實施國安法不

是擺在澳洲政府面前的問題，故未考慮因而制裁中國官員。



４﹒今年政府工作報告未設全年經濟增速目標，會否延續這種做法？政府工作報告起草組成員、

國務院研究室黨組成員孫國君表示，總體來說，今年是特殊情況，今年不設經濟增速目標的最大

原因是不確定性，歷史上也有不設經濟目標的時候，但目前看，如果經濟進入正常平穩狀態，有

一個經濟運行目標會相對好一些，因為很多其他指標測算要參照ＧＤＰ指標作為基準，每年是否

設定經濟增速目標要根據當年的情況做決定，要根據形勢變化來定，「沒有說一定設或者不設」

。



５﹒今年政府工作報告起草組成員、國務院研究室黨組成員孫國君於今日的國務院吹風會上表示

，２０２０年的全國版外資准入負面清單正在制定中，有望盡快出台。負面清單條目，還會進一

步大幅縮減。在服務業、製造業、農業方面，開放水平還會進一步提升。與此同時，還將發布自

貿試驗區版負面清單，清單條目數比全國版更少。



６﹒就美國要求在聯合國討論香港問題，中國外交部稱香港事務不受聯合國管轄，而且香港是中

國內政，其他國家無權干涉，並將對干涉中國內政的國家採取反制措施。就英美加澳發表的聯合

聲明，中國外交部表示已向這些國家提出嚴正交涉。此外，外交部再次敦促盡快釋放華為孟晚舟

。



７﹒中概股「網易」二次上市通過港交所聆訊，正式提交赴港上市招股書。網易創始人、ＣＥＯ

丁磊今午發布公司上市２０年來的首封致全體股東信，表示網易正準備在香港二次上市，將「網

易」品牌帶回中國，但同時將繼續堅定推進網易的全球化戰略。網易下一步在以下四大方向著重

發力：第一是建立一個有自我進化能力的組織。從今天起網易會要求所有管理者快速、大量地挖

掘各種年輕人才，幫助他們更快獲得培養。第二是繼續貫徹精品戰略。第三，堅定推進全球化戰

略。最後，推動資源更加普惠。



８﹒銀保監日前發布的保險業經營情況數據顯示，今年前４個月，保險業實現原保費收入

１９８８６億元，同比增長 ４﹒３％。其中，財產險原保費收入４０１６億元，同比增長

３﹒３％；壽險原保費收入１２１８３億元，同比增長１﹒５％；健康險原保費收入３２９３億

元，同比增長２０﹒５％；人身意外險原保費收入３９４億元，同比下降９﹒４％。（ｗｌ）

