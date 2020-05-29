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即市新聞

29/05/2020 17:05

《神州經脈》全周放水量逾四個月高，Ａ場悶市滬綜指周升１﹒４％

　　《神州經脈》在美國制裁措施未明的低氣壓籠罩下，滬深股市今早窄幅低開，盤中市況稍轉
好，但仍改變不了全天悶市的事實，滬綜指全日升０﹒２２％，報２８５２﹒３５點，全日振幅
０﹒９％，但總結全周而言，上周五（２２日）滬指經歷了震盪，兩會期間持續修復，累計全周
升１﹒３７％，整個５月則小跌０﹒２７％。另外，本周日（３１）中國將公布本月ＰＭＩ指數

　　財政部此前要求第三批１萬億元（人民幣．下同）專項債力爭於５月底發完，預計全周淨發
行額超過７０００億元，創歷史新高（而目前本周發行規模已超４２００億元），再加上月底效
應，人行需要適度對沖，因此今日進行３０００億元７天期逆回購操作，公開市場連續四天開展
逆回購，全周放水量達６７００億元，創逾四個月新高。不過加額放水主要用於對沖政府發債，
對股市刺激不大，兩市全日成交５７２３億元，按日成交持平。

＊今日新聞精選＊

１﹒本周中美關係經歷了幾十年來罕見的重大破裂，美國對中國的壓制亦從經濟上擴大到其他方
面。全國人大昨日（２８日）表決通過港區國安法，儘管會場內僅有一張反對票，但在場外卻是
爭議聲四起。早已明言會實施制裁的美國總統特朗普表示，將於本港時間今晚就事件召開新聞發
布會，外界預計可能採取一系列懲罰措施，包括徵收關稅、限制簽證以及其他經濟制裁，香港的
獨立關稅區地位亦很有可能不保。

２﹒國務委員、公安部部長趙克志周四主持召開公安部黨委擴大會議。會議指出，全力指導支持
香港警隊止暴制亂、恢復秩序，堅決維護香港安全穩定。會議提到，全國人大昨日作出有關「港
區國安法」的決定，意義重大而深遠。又強調，各級公安機關要嚴密防範嚴厲打擊境內外敵對勢
力，滲透顛覆搗亂破壞活動，堅決捍衞國家政治安全，並要認真學習貫徹人大就「港區國安法」
的決定。

３﹒英國、美國、澳洲、加拿大周四發表聯合聲明，指責中國在香港實施國家安全法威脅自由，
並違反１９８４年中英聯合聲明，強調對於中國決定在自由繁榮發展的香港實施國安法深表關切
。中國駐澳洲使館今日發表聲明，強烈譴責澳洲和有關個別國家發表的所謂涉港聯合聲明，堅決
拒絕聲明中的無端指責。澳洲總理莫里森今日在首都堪培拉表示，目前中國在香港實施國安法不
是擺在澳洲政府面前的問題，故未考慮因而制裁中國官員。

４﹒今年政府工作報告未設全年經濟增速目標，會否延續這種做法？政府工作報告起草組成員、
國務院研究室黨組成員孫國君表示，總體來說，今年是特殊情況，今年不設經濟增速目標的最大
原因是不確定性，歷史上也有不設經濟目標的時候，但目前看，如果經濟進入正常平穩狀態，有
一個經濟運行目標會相對好一些，因為很多其他指標測算要參照ＧＤＰ指標作為基準，每年是否
設定經濟增速目標要根據當年的情況做決定，要根據形勢變化來定，「沒有說一定設或者不設」


５﹒今年政府工作報告起草組成員、國務院研究室黨組成員孫國君於今日的國務院吹風會上表示
，２０２０年的全國版外資准入負面清單正在制定中，有望盡快出台。負面清單條目，還會進一
步大幅縮減。在服務業、製造業、農業方面，開放水平還會進一步提升。與此同時，還將發布自
貿試驗區版負面清單，清單條目數比全國版更少。

６﹒就美國要求在聯合國討論香港問題，中國外交部稱香港事務不受聯合國管轄，而且香港是中
國內政，其他國家無權干涉，並將對干涉中國內政的國家採取反制措施。就英美加澳發表的聯合
聲明，中國外交部表示已向這些國家提出嚴正交涉。此外，外交部再次敦促盡快釋放華為孟晚舟


７﹒中概股「網易」二次上市通過港交所聆訊，正式提交赴港上市招股書。網易創始人、ＣＥＯ
丁磊今午發布公司上市２０年來的首封致全體股東信，表示網易正準備在香港二次上市，將「網
易」品牌帶回中國，但同時將繼續堅定推進網易的全球化戰略。網易下一步在以下四大方向著重
發力：第一是建立一個有自我進化能力的組織。從今天起網易會要求所有管理者快速、大量地挖
掘各種年輕人才，幫助他們更快獲得培養。第二是繼續貫徹精品戰略。第三，堅定推進全球化戰
略。最後，推動資源更加普惠。

８﹒銀保監日前發布的保險業經營情況數據顯示，今年前４個月，保險業實現原保費收入
１９８８６億元，同比增長　４﹒３％。其中，財產險原保費收入４０１６億元，同比增長
３﹒３％；壽險原保費收入１２１８３億元，同比增長１﹒５％；健康險原保費收入３２９３億
元，同比增長２０﹒５％；人身意外險原保費收入３９４億元，同比下降９﹒４％。（ｗｌ）

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