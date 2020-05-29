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即市新聞

29/05/2020 17:00

《鍾之日記》五窮遇制裁，六絕難樂觀

　　《鍾之日記》５月２９日，香港天氣：陰。香江魚缸：跌。祖國股市：升。

　　本周中美關係經歷了幾十年來罕見的重大破裂，美國對中國的壓制亦從經濟上擴大到其他方
面。全國人大昨日（２８日）表決通過港區國安法，儘管會場內僅有一張反對票，但在場外卻是
爭議聲四起。早已明言會實施制裁的美國總統特朗普表示，將於本港時間今晚就事件召開新聞發
布會，外界預計可能採取一系列懲罰措施，包括徵收關稅、限制簽證以及其他經濟制裁，香港的
獨立關稅區地位亦很有可能不保。
　　市場觀望特朗普講話，恆指今早走弱，裂口低開３５１點，已經失守２３０００點，報
２２７８１，惟已是全日最低位，隨後一度收窄跌至４２點，高見２３０８９。不過，好友乏力
進攻，恆指調頭回落，大部分時間均維持逾１００點跌幅，最終收報２２９６１，兩萬三得而復
失，跌１７１點或跌０﹒７４％。ＭＳＣＩ收市後換馬，主板成交１７８９﹒３７億元，較上日
大增３４﹒８％。
　　不過，恆指「五窮月」全月累挫１６８２點或６﹒８２％。
　　值得留意的是，北水重新淨流入港股，淨流入１１﹒４２億元，上日北水結束過去１２日的
淨流入，淨流出１５﹒５億元。
　　網易及京東據報通過港上市聆訊，港交所（００３８８）雖然上日為北水淨賣出最多的個股
，惟股價今日反彈０﹒２２％，報２７０﹒２元。

＊內地急發專項債，逆回購加碼Ａ股仍乾涸＊

　　中美兩國近年打響貿易戰，但事實上是邊打邊談、有商有量，但在疫情爆發、美國大選、香
港問題等因素驅使下，形勢已今非昔比，美方將就港區國安法採取的制裁行動及中方的反制措施
，以至於對世界帶來的影響，外界至今仍無法預計。
　　在低氣壓籠罩下，滬深股市今早窄幅低開，盤中市況稍轉好，但仍改變不了全天悶市的事實
，滬綜指全日升０﹒２２％，報２８５２﹒３５點，全日振幅０﹒９％，總結全周而言，上周五
（２２日）滬指經歷了震盪，兩會期間持續修復，累計全周升１﹒３７％，整個５月則小跌
０﹒２７％。另外，本周日（３１日）中國將公布本月ＰＭＩ指數。
　　財政部此前要求第三批１萬億元人民幣專項債力爭於５月底發完，預計全周淨發行額超過
７０００億元，創歷史新高，再加上月底效應，人行需要適度對沖，因此今日進行３０００億元
人民幣的７天期逆回購操作，全周放水量達６７００億元人民幣，創逾四個月新高。不過加額放
水主要用於對沖政府發債，對股市刺激不大，兩市全日成交５７２３億元人民幣，按日成交持平

　　另外，在市場避險情緒升溫下，人民幣中間價今日再創逾１２年低。

＊匯豐渣打等在美上訴遭駁回，惠譽續唱淡港銀前景＊

　　包括渣打（０２８８８）和匯豐（００００５）等的１６家大型銀行被指控在２００３年到
２０１３年間，合謀操縱外匯基準匯率和報價給客戶的匯率。美國地區法官日前駁回一組銀行的
上訴，允許大多數索賠要求繼續進行。　　
　　原告是由１３００家投資公司和地方政府組成的團體，他們聲稱在外匯交易中被逼在買入時
支付虛高的價格，而在賣出時接受人為製造的低價，從而蒙受了損失。在今次指控前，這些投資
者已發起過集體訴訟，並與其中１５家銀行達成和解，和解金達２３﹒１億美元。但有投資者不
滿結果，故再次發起訴訟。
　　另一方面，評級機構惠譽表示，維持香港銀行業的經營環境展望為負面，反映新型冠狀病毒
肺炎疫情爆發，以及社會長期動盪的影響。機構認為，盈利下降、手續費增長疲弱及壞帳撥備回
升，對收入構成挑戰，並將會持續至２０２１年。
　　匯控面對內外夾擊，股價維持低殘，今日低開後反覆下試，收市挫３﹒１％，報３５﹒８５
元。渣打更插４﹒９％，報３６﹒７５元。
　　其他本地銀行股均「無運行」，恆生（０００１１）挫３％，東亞（０００２３）跌
２﹒５％，中銀香港（０２３８８）亦軟１﹒１％。
　
＊中生製藥績後獲唱好抽升，吉利配股股值被攤薄＊

　　中生製藥（０１１７７）績後抽升７﹒４％，報１２﹒２元，為全日最佳藍籌。中生首季純
利多賺不足１％，若撇取收購等一次性收益，基本盈利倒退近１５％。不過，大行看法正面，瑞
信認為最壞時候已過，上調評級至「跑贏大市」，目標價則調高兩成至１３﹒２元。與今日收市
價比計，仍有８％潛在升幅。至於上日急跌一成的石藥集團（０１０９３），最新公布旗下有創
新藥獲准開展臨床試驗，惟未能刺激股價向上，全日走勢偏軟，最終輕微低收０﹒１％，報
１５﹒１８元。
　　最差藍籌為吉利（００１７５），主要受累配股消息，全日急跌９﹒６％，報１０﹒６元，
失守配售價１０﹒８元；成交達３﹒６０億股，涉資３８﹒１３億元，為第四大最活躍股份。吉
利折讓近８％配售６億股新股，佔已擴大後發行股本約６﹒１％，集資逾６４億元。
　
　　＊編者按：本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形
　　　　　　　式之申述或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出
　　　　　　　投資決定，如因相關建議招致損失，概與《經濟通》、編者及作者無涉。

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