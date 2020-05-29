《鍾之日記》五窮遇制裁，六絕難樂觀

《鍾之日記》５月２９日，香港天氣：陰。香江魚缸：跌。祖國股市：升。



本周中美關係經歷了幾十年來罕見的重大破裂，美國對中國的壓制亦從經濟上擴大到其他方

面。全國人大昨日（２８日）表決通過港區國安法，儘管會場內僅有一張反對票，但在場外卻是

爭議聲四起。早已明言會實施制裁的美國總統特朗普表示，將於本港時間今晚就事件召開新聞發

布會，外界預計可能採取一系列懲罰措施，包括徵收關稅、限制簽證以及其他經濟制裁，香港的

獨立關稅區地位亦很有可能不保。

市場觀望特朗普講話，恆指今早走弱，裂口低開３５１點，已經失守２３０００點，報

２２７８１，惟已是全日最低位，隨後一度收窄跌至４２點，高見２３０８９。不過，好友乏力

進攻，恆指調頭回落，大部分時間均維持逾１００點跌幅，最終收報２２９６１，兩萬三得而復

失，跌１７１點或跌０﹒７４％。ＭＳＣＩ收市後換馬，主板成交１７８９﹒３７億元，較上日

大增３４﹒８％。

不過，恆指「五窮月」全月累挫１６８２點或６﹒８２％。

值得留意的是，北水重新淨流入港股，淨流入１１﹒４２億元，上日北水結束過去１２日的

淨流入，淨流出１５﹒５億元。

網易及京東據報通過港上市聆訊，港交所（００３８８）雖然上日為北水淨賣出最多的個股

，惟股價今日反彈０﹒２２％，報２７０﹒２元。



＊內地急發專項債，逆回購加碼Ａ股仍乾涸＊



中美兩國近年打響貿易戰，但事實上是邊打邊談、有商有量，但在疫情爆發、美國大選、香

港問題等因素驅使下，形勢已今非昔比，美方將就港區國安法採取的制裁行動及中方的反制措施

，以至於對世界帶來的影響，外界至今仍無法預計。

在低氣壓籠罩下，滬深股市今早窄幅低開，盤中市況稍轉好，但仍改變不了全天悶市的事實

，滬綜指全日升０﹒２２％，報２８５２﹒３５點，全日振幅０﹒９％，總結全周而言，上周五

（２２日）滬指經歷了震盪，兩會期間持續修復，累計全周升１﹒３７％，整個５月則小跌

０﹒２７％。另外，本周日（３１日）中國將公布本月ＰＭＩ指數。

財政部此前要求第三批１萬億元人民幣專項債力爭於５月底發完，預計全周淨發行額超過

７０００億元，創歷史新高，再加上月底效應，人行需要適度對沖，因此今日進行３０００億元

人民幣的７天期逆回購操作，全周放水量達６７００億元人民幣，創逾四個月新高。不過加額放

水主要用於對沖政府發債，對股市刺激不大，兩市全日成交５７２３億元人民幣，按日成交持平

。

另外，在市場避險情緒升溫下，人民幣中間價今日再創逾１２年低。



＊匯豐渣打等在美上訴遭駁回，惠譽續唱淡港銀前景＊



包括渣打（０２８８８）和匯豐（００００５）等的１６家大型銀行被指控在２００３年到

２０１３年間，合謀操縱外匯基準匯率和報價給客戶的匯率。美國地區法官日前駁回一組銀行的

上訴，允許大多數索賠要求繼續進行。

原告是由１３００家投資公司和地方政府組成的團體，他們聲稱在外匯交易中被逼在買入時

支付虛高的價格，而在賣出時接受人為製造的低價，從而蒙受了損失。在今次指控前，這些投資

者已發起過集體訴訟，並與其中１５家銀行達成和解，和解金達２３﹒１億美元。但有投資者不

滿結果，故再次發起訴訟。

另一方面，評級機構惠譽表示，維持香港銀行業的經營環境展望為負面，反映新型冠狀病毒

肺炎疫情爆發，以及社會長期動盪的影響。機構認為，盈利下降、手續費增長疲弱及壞帳撥備回

升，對收入構成挑戰，並將會持續至２０２１年。

匯控面對內外夾擊，股價維持低殘，今日低開後反覆下試，收市挫３﹒１％，報３５﹒８５

元。渣打更插４﹒９％，報３６﹒７５元。

其他本地銀行股均「無運行」，恆生（０００１１）挫３％，東亞（０００２３）跌

２﹒５％，中銀香港（０２３８８）亦軟１﹒１％。



＊中生製藥績後獲唱好抽升，吉利配股股值被攤薄＊



中生製藥（０１１７７）績後抽升７﹒４％，報１２﹒２元，為全日最佳藍籌。中生首季純

利多賺不足１％，若撇取收購等一次性收益，基本盈利倒退近１５％。不過，大行看法正面，瑞

信認為最壞時候已過，上調評級至「跑贏大市」，目標價則調高兩成至１３﹒２元。與今日收市

價比計，仍有８％潛在升幅。至於上日急跌一成的石藥集團（０１０９３），最新公布旗下有創

新藥獲准開展臨床試驗，惟未能刺激股價向上，全日走勢偏軟，最終輕微低收０﹒１％，報

１５﹒１８元。

最差藍籌為吉利（００１７５），主要受累配股消息，全日急跌９﹒６％，報１０﹒６元，

失守配售價１０﹒８元；成交達３﹒６０億股，涉資３８﹒１３億元，為第四大最活躍股份。吉

利折讓近８％配售６億股新股，佔已擴大後發行股本約６﹒１％，集資逾６４億元。



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