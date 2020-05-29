《經濟通通訊社２９日專訊》中美關係繼續磨擦不斷，就最近美國擬將驅逐有軍方背景的中
國學生和研究人員一事，中國外交部發言人趙立堅在北京的例行新聞發布會上回應，美國如果真
的這麼做，那便是公然的種族和政治歧視。他續奉勸美國立即停止這種做法，因此舉反映出美國
某些人的冷戰思維並悖兩國民意。
另外，趙立堅亦表示，加拿大是美國政府打壓中國科技巨頭華為的幫兇，加拿大應立即釋放
華為高管孟晚舟。孟晚舟目前在加拿大被軟禁，並在努力避免被引渡至美國。（ｊｔ）
新型肺炎專輯 - 最新疫情發展和防疫貼士即睇
29/05/2020 17:19
【貿易再戰】外交部：美驅逐中國學生是歧視，促加拿大釋放孟晚舟
《經濟通通訊社２９日專訊》中美關係繼續磨擦不斷，就最近美國擬將驅逐有軍方背景的中
國學生和研究人員一事，中國外交部發言人趙立堅在北京的例行新聞發布會上回應，美國如果真
的這麼做，那便是公然的種族和政治歧視。他續奉勸美國立即停止這種做法，因此舉反映出美國
某些人的冷戰思維並悖兩國民意。
另外，趙立堅亦表示，加拿大是美國政府打壓中國科技巨頭華為的幫兇，加拿大應立即釋放
華為高管孟晚舟。孟晚舟目前在加拿大被軟禁，並在努力避免被引渡至美國。（ｊｔ）
新型肺炎專輯 - 最新疫情發展和防疫貼士即睇
|生財有道29/05/2020
【月結－局勢不安】「五窮月」港股瀉1682點 六月盼有轉機
|生財有道29/05/2020
【月結－局勢不安】新經濟股仍看好 本地銀行股不宜沾手
|生財有道29/05/2020
《Online有話兒》冤冤相報何時了？大選完了就會了！
|生財有道29/05/2020
《嚟緊炒D乜》本港唯一「生仔概念股」 錦欣生殖估值不高分注買
|FOCUS29/05/2020
【FOCUS】侵侵大鬥推特 為連任拼到盡
|樓市「胡」言29/05/2020
切勿低估定息按揭吸引力！
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰