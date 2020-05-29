【貿易再戰】外交部：美驅逐中國學生是歧視，促加拿大釋放孟晚舟

《經濟通通訊社２９日專訊》中美關係繼續磨擦不斷，就最近美國擬將驅逐有軍方背景的中

國學生和研究人員一事，中國外交部發言人趙立堅在北京的例行新聞發布會上回應，美國如果真

的這麼做，那便是公然的種族和政治歧視。他續奉勸美國立即停止這種做法，因此舉反映出美國

某些人的冷戰思維並悖兩國民意。

另外，趙立堅亦表示，加拿大是美國政府打壓中國科技巨頭華為的幫兇，加拿大應立即釋放

華為高管孟晚舟。孟晚舟目前在加拿大被軟禁，並在努力避免被引渡至美國。（ｊｔ）

