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29/05/2020 17:19

【貿易再戰】外交部：美驅逐中國學生是歧視，促加拿大釋放孟晚舟

　　《經濟通通訊社２９日專訊》中美關係繼續磨擦不斷，就最近美國擬將驅逐有軍方背景的中
國學生和研究人員一事，中國外交部發言人趙立堅在北京的例行新聞發布會上回應，美國如果真
的這麼做，那便是公然的種族和政治歧視。他續奉勸美國立即停止這種做法，因此舉反映出美國
某些人的冷戰思維並悖兩國民意。
　　另外，趙立堅亦表示，加拿大是美國政府打壓中國科技巨頭華為的幫兇，加拿大應立即釋放
華為高管孟晚舟。孟晚舟目前在加拿大被軟禁，並在努力避免被引渡至美國。（ｊｔ）

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