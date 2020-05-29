【貿易再戰】商務部：對美日進口聚苯硫醚反傾銷調查期延長６個月

《經濟通通訊社２９日專訊》國家商務部表示，根據《中華人民共和國反傾銷條例》的規定
，２０１９年５月３０日，商務部發布２０１９年第２３號公告，決定對原產於日本、美國、韓
國和馬來西亞的進口聚苯硫醚進行反傾銷立案調查。鑒於本案情況複雜，根據《中華人民共和國
反傾銷條例》第二十六條的規定，商務部決定將本案的調查期限延長６個月，即截止日期為
２０２０年１１月３０日。（ｗｌ）
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