【貿易再戰】商務部：對美日進口聚苯硫醚反傾銷調查期延長６個月

《經濟通通訊社２９日專訊》國家商務部表示，根據《中華人民共和國反傾銷條例》的規定

，２０１９年５月３０日，商務部發布２０１９年第２３號公告，決定對原產於日本、美國、韓

國和馬來西亞的進口聚苯硫醚進行反傾銷立案調查。鑒於本案情況複雜，根據《中華人民共和國

反傾銷條例》第二十六條的規定，商務部決定將本案的調查期限延長６個月，即截止日期為

２０２０年１１月３０日。（ｗｌ）

