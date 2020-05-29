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即市新聞

29/05/2020 11:27

【政策解讀】分析：熊貓債將迎新業務指引，發行總量有望繼續擴大

　　《經濟通通訊社２９日專訊》金融委辦公室發布１１條金融改革措施中提及，發布《外國政
府類機構和國際開發機構債券業務指引》，進一步完善熊貓債信息披露要求，細化熊貓債發行規
則，鼓勵有真實人民幣資金需求的發行人發債，穩步推動熊貓債市場發展。
　　京東金融首席經濟學家沈建光認為，進一步制定發布《業務指引》，明確外國政府類機構和
國際開發機構發展熊貓債的具體機制、流程和要求，是熊貓債市場制度建設補短板之舉，發出了
堅定務實推進債券市場對外開放的政策信號，有助於提升熊貓債的國際認可度、債券市場的開放
水平和人民幣的國際化水平。
　　中信證券研究所副所長明明則指，對於熊貓債來說，發行人實際持有和使用人民幣的意願仍
有很大的提升空間，需要加大境外發行人發債募集資金在境內的使用力度和留存比例。此外，明
明預計，《業務指引》發布後，熊貓債發行總量有望繼續擴大，穩步推動熊貓債市場發展，擴大
境外機構來境內融資，並在國際上使用人民幣，促進資金雙向流動。
　　首批熊貓債誕生於２００５年１０月，已歷經近１５年的成長。東方金誠數據顯示，截至
２０２０年３月末，熊貓債累計發行規模已達３８９４﹒７億元（人民幣．下同），其中存量規
模為２７３９﹒７億元。（ｗｌ）

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