【人行操作】人行：ＬＰＲ改革成效佳，將其嵌到內部價格傳導機制

《經濟通通訊社２９日專訊》人民銀行今日發布《中國區域金融運行報告（２０２０）》。

報告指出，總體看，各地區經濟運行總體平穩，經濟結構持續優化，高質量發展扎實推進，創新

驅動發展效應進一步顯現，區域發展協調性進一步增強。各地區金融運行總體穩健，社會融資規

模合理增長，融資結構進一步優化，重大風險有效防控，金融對實體經濟的支持力度不斷加大。

報告還提到，ＬＰＲ改革取得了一系列良好成效。下一步，要加強定價能力培育，建立市場

化的內部資金轉移定價體系，將ＬＰＲ內嵌到內部價格傳導機制，增強參照ＬＰＲ定價能力，持

續提升利率風險管理水平；要深化ＬＰＲ改革，完善ＬＰＲ傳導機制，推進存量浮動利率貸款定

價基準轉換，疏通貨幣政策傳導；要發揮好市場利率定價自律機制作用，維護公平定價秩序，嚴

格落實明示貸款年化利率的要求，切實保護金融消費者權益。



＊新發放貸款中運用ＬＰＲ的佔比已達到九成＊



報告提及，金融機構加大ＬＰＲ定價推廣運用，新發放貸款中運用ＬＰＲ的佔比已達到九成

。今年初對各地區分支行和有代表性的１５０家地方法人金融機構開展的抽樣調查顯示，城商行

、農商行、村鎮銀行２０１９年１２月新發放貸款中運用ＬＰＲ的佔比已分別達到９２﹒０％、

８６﹒１％和９４﹒５％。（ｗｌ）

