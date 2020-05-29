【新冠肺炎】衞生署下午舉行疫情記招，消息指今日有新輸入確診

《經濟通通訊社２９日專訊》據消息指，今天本港有新增外地輸入新冠肺炎感染個案，衞生

防護中心及醫管局下午四點半將召開記者會交代疫情。

本港已持續第１５天未再錄得本地感染個案，上一次為５月１３及１４日錄得３宗本地確診

個案，涉及梨木樹邨感染群組，源頭未明。至今本港感染個案維持於１０６６宗，另有一宗疑似

個案。（ｔｆ）

