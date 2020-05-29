【國安立法】張華峰連同證券業協會等１０個組織登報表示堅決支持

《經濟通通訊社２９日專訊》香港金融服務界立法會議員張華峰連同香港中資證券業協會、

香港證券學會、證券商協會、香港股票分析師協會、香港中資基金業協會、香港網上經紀協會、

香港證券業協會、香港證券及期貨專業總會、香港中國金融協會及香港貴金屬同業協會１０個組

織於報章刊登廣告表示，堅決支持同擁護中央為香港訂立國安法，確保香港社會穩定、經濟繁榮

，鞏固香港國際金融中心地位。（ｃｗ）

