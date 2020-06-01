《華爾街內望》美股上周五個別發展，特朗普沒有對華採取貿易行動

《經濟通通訊社１日專訊》美國股市上周五（２９日）收市大致上漲，美國總統特朗普宣布

因應中國實施新安全立法的應對措施，這些措施對美國經濟的威脅沒有市場預期般那麼大。



＊美對華制裁未威協到貿易協議，美股一大致上揚＊



道瓊斯工業價格指數下跌１７﹒５３點，至２５３８３﹒１１點，跌幅０﹒０７％；標普

５００指數上升１４﹒５８點，至３０４４﹒３１點，升幅０﹒４８％；納斯達克指數上揚

１２０﹒８８點，至９４８９﹒８７點，升幅１﹒２９％。

本月，道指上漲３﹒９％，標普５００指數攀升４﹒５％，納斯達克指數上揚６﹒８％。本

周，道指和標普５００指數的升幅均逾３％，納斯達克指數上升１﹒８％。

特朗普還表示，美國將終止與世界衛生組織（ＷＨＯ）的關係。

美國聯儲局主席鮑威爾上周五在普林斯頓大學組織的一個網絡會議上重申了美聯儲的承諾，

即在冠狀病毒大流行之際，將使用其工具來提振經濟。

推特股價下跌２％，Ｆａｃｅｂｏｏｋ下滑０﹒２％。

高檔百貨連鎖店Ｎｏｒｄｓｔｒｏｍ急挫１１％，該公司公布季度銷售額下挫近四成，因受

疫情影響門店關閉。



＊美債息下滑，憂中美貿易協議最終被撕毀＊



美國國債孳息率上周五下跌，投資者擔心，美國和中國之間不斷升級的緊張局勢將導致兩國

撕毀去年達成的一項貿易協議。

指標１０年期國債孳息率下跌８個基點，報０﹒６５％。兩年期╱１０年期國債孳息率收窄

至４９個基點。（ｈｏ）

