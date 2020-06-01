特朗普言論溫和內地ＰＭＩ佳，港股六月開局午收高７４０點成交旺

《經濟通通訊社１日專訊》美國總統特朗普上周六言論未提及取消中美首階段貿易協議，市

場解讀為正面訊息，帶動恆指在傳統「六絕月」開局，裂口開高逾５００點重上兩萬三，加上內

地財新製造業ＰＭＩ數據理想，港股一度飆升逾８００點，午收高逾７００點，站穩１０天及５

０天線，成交逾９００億。

恆指今早高開５７８點報２３５３９，已為日內最低位，並突破上周阻力位置，其後隨著內

地公布財新製造業ＰＭＩ數據重回擴張區間，刺激港股升幅擴大至８４４點，高見２３８０６，

升越上月２１日大跌逾１３００點當日的陰燭頂部，並同時突破１０天（約２３５４４）及５０

天（約２３６８６）線，且與２０天線（約２３８１１）僅５點之差，最終中午收報２３７０１

，升７４０點或升３﹒２２％，主板成交９２４﹒４１億元，按日大升６５％。國企指數收報９

８３４，升２﹒８６％或升２７３點。

內地股市同樣造好，惟升幅不及港股。滬綜指重上２９００點，升幅１﹒９７％，報２９０

８﹒４８點，為近半個月以來首次觸及２９００點大關。科技股更為強勢，深成指漲３﹒０５％

，創業板指亦飆３％。兩市半日成交至４６０７億元人民幣，按日增３９％。

區內其他股市表現則不及中港股市，截至發稿，日本、韓國及澳洲股市分別走高約１％。



＊藍籌幾近全線升，友邦騰訊貢獻逾二百點升幅＊



５０隻藍籌近全線造好，友邦（０１２９９）為升市功臣，半日高收５﹒５７％，報６６﹒

３５元，單隻推高恆指１２１點，有分析料第二季保險業將實現恢復性增長。騰訊（００７００

）不甘示弱，同樣貢獻港股逾百點升幅，半日揚４％，報４２６﹒８元；市場憧憬騰訊加快發展

短視頻業務發展。港交所（００３８８）再度強勢，盤中高見２８３﹒２元，創２０１８年１月

以來的新高，中午收報２８２﹒４元，飆４﹒５２％。有傳網易本周招股，上限１２６元定價，

料集資約２１５億元。

至於升幅較大的藍籌股，則非內房股莫屬，主要受惠在岸及離岸人民幣飆升，分別重返７﹒

１１及７﹒１３水平，以及市場憧憬５月內房銷售有改善。碧桂園（０２００７）飆升６﹒７４

％，惟仍受制１０元大關，報９﹒８３元。中海外（００６８８）跟升６﹒１４％，報２５﹒０

５元，兩隻均並列升幅首五大藍籌之內。華潤置地（０１１０９）則揚４﹒９１％，報３２﹒０

５元。非藍籌內房升幅更為可觀，旭輝（００８８４）勁飆１１﹒６７％，報６﹒２２；融創（

０１９１８）翻生漲９﹒１３％，報３３﹒９５元。

本地地產股則重獲資金青睞，新地（０００１６）走高６﹒４６％，報９４﹒７５元。太古

Ａ（０００１９）高收５﹒２２％，報４２﹒３元。新世界（０００１７）受捧４﹒４８％，報

８﹒１６元。恆地（０００１２）跟升４﹒３４％，報２８﹒８５元。



＊中生製藥飆近７％續最佳藍籌，萬洲逆市跌１％最差成分股＊



中生製藥（０１１７７）業績後持續獲大行唱好，刺激股價突破１３元關口，高見１３﹒３

８元創近兩年高，中午收報１３﹒０４元，升幅達６﹒８９％，為表現最佳藍籌。石藥（０１０

９３）則反彈４﹒４８％，報１５﹒８６元。

中美貿易衝突未見升溫，貿戰風眼股造好。手機設備股強勢，瑞聲（０２０１８）及舜宇（

０２３８２）分別揚逾半成，報４２﹒０５元及１０７﹒６元。出口股創科（００６６９）升４

﹒２％，報６９﹒５元，惟萬洲（００２８８）弱勢，中午倒跌跌１﹒２％，報６﹒６元，為表

現最差兼唯一一隻下跌的恆指成分股。



＊美團大手上板半日僅微升，移卡一度潛水低招股價一成＊



新經濟股再度跑贏大市，除了上述提及的騰訊外，美團（０３６９０）於ＭＳＣＩ中的權重

獲調高，市前一共有１９手逾２９００萬股大手上板，每股造１４６﹒７元，與上日收市價持平

，惟開市初段表現疲弱，低見１４４元，中段始見買盤跟進，股價一度推高至１４９﹒８元再創

歷史新高，半日收報１４７﹒４元，升０﹒４８％；成交約１﹒２１億股，涉資１７６﹒７２億

元，為最活躍股份。

阿里巴巴－ＳＷ（０９９８８）升幅顯著４﹒３７％，重上２００元大關，報２０２﹒８元

。微盟集團（０２０１３）持續獲北水追捧，半日揚６﹒６９％，報８﹒１３元，創新高。

ＭＳＣＩ新貴方面，普遍高開後升勢回順。當中，康希諾生物 Ｂ（０６１８５）維持日內

升勢，半日飆５﹒８４％，報１９２元；新東方在線（０１７９７）續升２﹒７１％，報３２﹒

２元。

其他焦點股方面，神州租車（００６９９）獲北汽（０１９５８）擬購２１％股權，神州租

車半日抽升５﹒５６％，報１﹒９元；北汽逆市跌０﹒６４％，報３﹒１元。

市況向好，惟暗盤表現已遜色的新股移卡（０９９２３）今早仍一度潛水，低見１４﹒９２

元，較招股價１６﹒６４元低一成，午收報１６﹒６６元，輕微高０﹒１２％，每手帳面僅賺８

元。（ｋｌ）

