港股升幅擴大至８００點，收復五十天線，港交所騰訊各揚３％

《經濟通通訊社１日專訊》美國特朗普未有取消中美首階段貿易協議，制裁中港措施未有細

心亦較預期溫和，港股上周五（２９日）連跌三日後，今早大幅反彈。恆指高開５７８點報２３

５３９，重上１０天線（約２３５４８點）。之後升幅不斷擴大，一度升８００點，收復５０天

線（約２３６８７點）。現時，恆生指數報２３７５４，上升７９２點或上升３﹒４５％，主板

成交４１３﹒８２億元。國企指數報９８２８，上升２６７點或上升２﹒８０％。

Ａ股高開，上證綜合指數報２８８５，上升３２點或上升１﹒１５％，成交６０３﹒３５億

元人民幣。深證成份指數報１０９２０，上升１７４點或上升１﹒６２％，成交９０２﹒７４億

元人民幣。

重磅股全線造好，匯控（００００５）升２﹒５１％，報３６﹒７５元；騰訊（００７００

）升２﹒９２％，報４２２﹒４元。網易（０９９９９）傳本周在港招股，港交所（００３８８

）今早應聲造好，飆３﹒０３％，報２７８﹒４元；友邦保險（０１２９９）上升６﹒１３％，

報６６﹒７元；中移動（００９４１）上升３﹒６％，報５６﹒０５元；建行（００９３９）上

升３﹒１２％，報６﹒２８元。（ｃａ）

