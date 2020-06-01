《新股掛牌》移卡（９９２３）首掛先跌後升，現高上市價近１１％

《經濟通通訊社１日專訊》支付服務公司移卡（０９９２３）今日首掛開報１４﹒９６元較

招股價１６﹒６４元低於１０％後，最低見１４﹒９２元。然而，低位見買盤追入，而午後升幅

擴大，最新報１８﹒４４元，比上市價高出１０﹒８％，一手４００股，若不計手續費，每手盈

利７２０元。

該股接獲１６﹒６５萬份申請認購６３﹒３２億股，超購６４０﹒３８倍，中籤率１０％，

認購７５手穩獲一手。（ｅｃ）

