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即市新聞

01/06/2020 15:13

《新股掛牌》移卡（９９２３）首掛先跌後升，現高上市價近１１％

　　《經濟通通訊社１日專訊》支付服務公司移卡（０９９２３）今日首掛開報１４﹒９６元較
招股價１６﹒６４元低於１０％後，最低見１４﹒９２元。然而，低位見買盤追入，而午後升幅
擴大，最新報１８﹒４４元，比上市價高出１０﹒８％，一手４００股，若不計手續費，每手盈
利７２０元。
　　該股接獲１６﹒６５萬份申請認購６３﹒３２億股，超購６４０﹒３８倍，中籤率１０％，
認購７５手穩獲一手。（ｅｃ）

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