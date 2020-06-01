《盤後部署》港股仍處於「政治市」較為波動，料２４５００見阻力

《經濟通通訊社１日專訊》美國總統特朗普針對港版國安法未有作出強烈回應，加上未提及

取消中美首階段貿易協議，港股今早強勢反彈。此外，內地５月財新製造業ＰＭＩ回升至

５０﹒７勝預期，高開５７８點報２３５３９，已為日內最低位。其後，本地地產股隨市反彈，

加上人幣回穩內房及中資金融股抽高，最多曾飆８４５點報２３７３２，逼近廿天線（約

２３８１３點）。最終港股全日收報２３７３２點，升７７１點或升３﹒３６％，主板成交

１５０７﹒５３億元。國企指數報９８３３點，升２７２點或升２﹒８５％。

Ａ股同樣造好，上證綜合指數收報２９１５點，升６３點或升２﹒２１％。深證成份指數收

報１１１０２點，升３５６點或升３﹒３１％，兩市總成交７６１５１﹒８６億元人民幣。



＊穆迪料明年內地經濟增長７％，但仍有下行壓力＊



評級機構穆迪近日發表報告，料中國本年經濟增長約１％，明年增長幅度可能急增至

７﹒１％，但仍有下行壓力。增長預測反映地方政府預算及企業盈利受壓，國企及地方政府融資

平台負債或增加。

穆迪相信經濟復甦及就業穩定乃中央今年首要工作，並推出相當於ＧＤＰ的８％以上的財政

政策支持經濟，包括包括減稅降費、加快基礎設施建設、促進消費等。另外，中央本次未有公布

經濟增長目標，反映經濟受疫情衝擊下復甦緩慢。

花旗銀行近日指出，當前美股的反彈幅度失真，逐漸脫離現實，因為有數以百萬人失業及經

濟下行，股市自３月底以來卻一路高歌猛進，他建議投資者盡量手持現金。花旗集團投資銀行聯

席主管Ｍａｎｏｌｏ Ｆａｌｃｏ表示，隨第二季經濟到來，疫情及經濟下行帶來的額外負面影

響將會比想像中多。市場普遍認為經濟將以「Ｖ型」復甦，但他認為這較難實現。



＊本周外圍消息好淡爭持，料２２７００見支持＊



本日港股反彈逾８００點兼重返二萬三關，惟現時非追貨時機。雖然美國總統特朗普上周五

（２９日）言論較預期溫和，未及聯繫匯率、資金自由進出香港等金融問題，亦沒有提及撤銷若

干香港特殊待遇何時生效，但特朗普作風敢言，隨時再度「出術」影響中美關係，亦可以突然指

雙方有周旋空間而利好大市。反映目前仍屬政治市，波動性料持續，因為此段時間特朗普一直想

以中美關係主題爭取年尾總統選舉的勝出籌碼。

此外，今日近尾市，外電傳出消息，中國政府已指示國有農產品商貿公司，暫停包括大豆在

內的部分美國農產品的進口。投資者要留中國反制行動，以及美方的反應。

本周美國公布製造業ＰＭＩ數據及初請失業金人數，以及周五（５日）公布５月非農就業報

告等經濟數據，勢再為市場增添變數。另外，內地網遊公司網易傳將於明（２日）起招股，內地

電商京東亦勢將於本月招股，短期料繼續提振市場氣氛。再者，內地經濟持續復甦，料其後公布

的經濟數據亦為市場帶來啟示。估計上述消息令股市好淡爭持，港股料２２７００見支持，

２４５００見阻力。（ｋｓ）

