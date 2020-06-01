【國安立法】外交部：堅決反對美國擬取消香港特殊待遇，損人害己

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１日北京專電》就美國宣布啟動取消香港特殊待遇政策的程

序，終止部分中國學生、學者入境美國，調查中國公司在美上市的不同做法等，中國外交部發言

人趙立堅回應稱，美方領導人對中方的種種指責完全罔顧事實，所宣布的措施嚴重干涉中國內政

，破壞中美關係，必將損人害己，中方對此堅決反對。



＊美方完全違背國際法和國際關係基本準則＊



趙立堅表示，香港事務純屬中國內政，中國全國人大就建立健全香港特別行政區維護國家安

全的法律制度和執行機制作出決定，系全國人大行使中國憲法賦予的權力，目的是彌補香港特別

行政區在國家安全立法方面的缺失，以便更好地貫徹「一國兩制」，維護香港長期穩定繁榮。任

何外國對此都無權干涉，也不應干涉。

趙立堅強調，中國政府維護國家主權安全發展利益的決心堅定不移，貫徹「一國兩制」方針

的決心堅定不移，反對任何外部勢力違法干預香港事務的決心堅定不移。美方對香港國家安全立

法橫加干涉，完全違背國際法和國際關係基本準則，是注定要失敗的。

趙立堅指出，中美經貿和教育領域合作的本質是互利共贏。一個時期以來，美方泛化國家安

全概念，以莫須有的理由惡意打壓中國企業。現在又威脅調查在美上市的中國企業，並出台措施

限制中國留學人員赴美簽證。上述做法嚴重違背市場競爭原則，完全違背中美兩國人民開展友好

交流的願望，必將進一步損害中美經貿關係和兩國關係的社會基礎。



＊美方借指責中國和世衛轉移視線，掩蓋自己抗疫不力＊



趙立堅又指，新冠肺炎疫情是人類面臨的共同挑戰，各國應當合力應對。當前國際社會已經

形成了反對搞病毒污名化，團結抗疫的共識。但美方仍在無端指責中國和世衛組織，企圖借此轉

移美公眾視線，掩蓋自己抗疫不力的真相。這種做法很不道德，也欺騙不了世人。

中美合則兩利，鬥則俱傷。中方致力於同美方一道努力，發展不衝突、不對抗，相互尊重、

合作共贏的關係。同時中方將堅定捍衛自身主權安全、發展利益。美方任何損害中方利益的言行

，都將遭到中方堅決回擊。美方阻擋中國發展壯大的圖謀注定不會得逞。中方敦促美方立即糾正

錯誤，摒棄冷戰思維和意識形態偏見。慎重妥善處理有關問題，不要在錯誤的道路上越走越遠。

