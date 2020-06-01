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01/06/2020 07:47

【國安立法】特朗普：將展開行動取消香港特別待遇豁免政策

　　《經濟通通訊社１日專訊》美國總統特朗普本港時間上周六（３０日）凌晨在白宮舉行記者
會，他批評中國推出港區國安法，違背中英兩國在１９８４年所簽署的《中英聯合聲明》中確保
香港自治的承諾，又指中國針對香港的行動，完全違反條約的義務，認為香港不再享有足夠的自
治權，批評中國已經將一國兩制，變成「一國一制」。

＊將修改針對香港的旅遊建議＊

　　特朗普表示，他的行政團隊將會展開行動，開始取消給予香港特別待遇的政策豁免的程序，
美國將會採取措施，制裁參與削弱香港自治的香港官員，另外，美國將修改國務院針對香港的旅
遊建議，以反映「增加監視風險」。
　　特朗普亦簽署公告，禁止與解放軍有聯繫中國院校的研究生，入境美國。

＊聯合國安理會及歐盟外長會議討論「港區國安法」＊

　　另一方面，聯合國安理會舉行的非正式會議，以及歐盟外長會議，分別討論中國將在香港制
定「港區國安法」。
　　美國及英國等１５個聯合國安理會成員國，透過視像會議，非正式討論有關香港的議題。英
國駐聯合國代表在會上表示極度關注，指「港區國安法」可能會加劇已經非常分裂的香港，削弱
香港的自由。中國駐聯合國大使張軍在會後表示，英美應該「管好自己的事」，又指任何嘗試利
用香港干預中國內政行為注定失敗。
　　歐盟２７國的外交部長舉行視像會議，主持會議的歐盟外交政策高級代表博雷爾表示，歐盟
對中國將於香港制定「港區國安法」表達「嚴重關切」，認為將嚴重損害及破壞一國兩制原則。

＊中國駐聯合國大使：用香港干預中國內政注定失敗＊

　　中國駐歐盟發言人強調，中國政府治理香港的法律依據是中國憲法和基本法，不是《中英聯
合聲明》，借《中英聯合聲明》指責中國違背國際承諾毫無道理，敦促歐方恪守國際法和國際關
係基本準則，尊重中方維護國家安全的努力，不以任何形式干涉香港事務和中國內政，以實際行
動維護中歐關係的健康穩定發展。（ｈｌ）

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