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01/06/2020 07:47

【國安立法】港府批特朗普「一國一制」說法完全錯誤，制裁不合理

　　《經濟通通訊社１日專訊》美國總統特朗普批評中國推出港區國安法，已將香港的「一國兩
制」變成「一國一制」，將開始取消對香港的特別待遇，制裁參與削弱自治的香港官員，並將修
改針對香港的旅遊建議。特區政府晚上發表聲明，批評特朗普指香港現時是「一國一制」，屬完
全錯誤和無視事實，對特朗普及美國政府持續污名化、妖魔化國家正當行駛權利和義務，表示深
切遺憾。

＊香港是中國不可分離的部分＊

　　發言人強調，香港是中華人民共和國不可分離的部分，任何人指中國沒有權利保護自己國家
免於分裂、恐怖主義等威脅，也是站不住腳的，亦顯然是雙重標準和偽善。港區國安法只針對極
少數違法分子，任何聲稱法律會損害港人自由均屬無中生有，相信有關法律不會引起對人民喪失
自由的恐懼，甚至引起國際社會爭論，或成為干涉其他國家事務的理由，美國和其他外國政府的
反應是完全錯誤。

＊對香港實施制裁或貿易限制不合理＊

　　發言人認為，對香港實施制裁或貿易限制並不合理，只會令建立多年、互惠互利的港美關係
崩壞，傷害在香港的本地和美國企業及僱員，但同時強調不會對有關威脅感到過分憂慮，因為香
港仍可依靠基本優勢，包括法治、獨立的司法、自由開放的貿易政策和公平的競爭環境，以及內
地經濟持續開放所帶來的獨特優勢。香港並會加大力度開拓更多市場，包括香港第二大貿易夥伴
的東盟經濟體。

＊去年美國從香港賺取貿易順差逾二千億＊

　　發言人續指，美國從香港長年賺取貿易順差，是其全球貿易夥伴中最高。根據美方的數字，
去年美國從香港賺取的貿易順差超過２０００億港元。特區政府堅決履行與美國及所有國家簽訂
的協議，又指很多都是建基於多國組織，或是磋商多年的雙邊協定，強調不是其他司法管轄區給
予香港的「禮物」。（ｂｉ）

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