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即市新聞

01/06/2020 08:34

【新冠肺炎】沙田夫婦確診女患者危殆，葵涌嘉里貨倉恐現隱形傳播

　　本港新冠肺炎疫情再添變數，昨（３１日）新增２宗本地確診個案，令連續１６日本地零感
染的紀錄，再一次「斷纜」。新增患者是一對居住在沙田瀝源邨祿泉樓、無外遊紀錄的夫婦。
　　確診新冠肺炎的夫婦與男患者的姐姐同住在沙田瀝源邨祿泉樓，兩人均無外遊紀錄，屬本地
感染個案。第１０８４宗、３４歲的妻子在５月２２日開始咳嗽及背痛，之後在２５日感到疲倦
，同日、２６日及２８日先後３次到邨內的李玉棠醫生診所看病。到２９日她開始有痰及心口痛
，上周六（３０日）由家人召救護車送到威爾斯親王醫院，當時她頭暈及神志不清，經急救後在
深切治療部留醫，情況危殆。
　　而第１０８５宗、５６歲丈夫現時無業，在妻子病發後負責買菜。他２６日開始流鼻水，
２８日起咳嗽，並在３０日看過同一私家醫生，發現有少許發燒，隨即安排送往威爾斯醫院，其
後確診。他同住的姐姐則沒有病徵，將送往檢疫中心檢疫１４日。
　　３４歲女患者於葵涌嘉里溫控貨倉上夜班，負責為英國包裝蔬果貼標籤，其２名同事在４月
底亦曾不適，病毒檢測結果呈弱陽性。衛生防護中心相信貨倉可能有小型爆發，出現隱形傳播鏈
，而患者的同事發病至今逾１個月，不可排除有社區傳播情況。《香港經濟日報》

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