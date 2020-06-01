《本港經濟》本港４月零售銷售按年跌３６﹒１％，跌幅較預期小

《經濟通通訊社１日專訊》政府統計處公布，今年４月零售業總銷貨價值的臨時估計為

２４１億元，按年跌３６﹒１％，跌幅較３月份收窄，並較市場預期的４０％跌幅為佳。首四個

月合計的零售業總銷貨價值的臨時估計下跌３５﹒３％。

扣除其間價格變動後，今年４月的零售業總銷貨數量的臨時估計按年下跌３７﹒５％，３月

的零售業總銷貨數量的修訂估計按年下跌４４％。首四個月合計的零售業總銷貨數量的臨時估計

下跌３７﹒１％。

按零售商主要類別的銷貨價值的臨時估計由高至低分析，４月百貨公司貨品的銷貨價值下跌

１８﹒０％。其次為食品、酒類飲品及煙草（銷貨價值下跌１４﹒０％）；其他未分類消費品

（下跌２８﹒６％）；電器及其他未分類耐用消費品（下跌２１﹒７％）；服裝（下跌

６３﹒６％）；藥物及化妝品（下跌６２﹒９％）；珠寶首飾、鐘表及名貴禮物（下跌

７６﹒６％）；汽車及汽車零件（下跌１９﹒２％）；燃料（下跌１４﹒１％）；書報、文具及

禮品（下跌３９﹒９％）；鞋類、有關製品及其他衣物配件（下跌５５﹒６％）；中藥（下跌

３５﹒３％）；以及眼鏡店（下跌４３﹒２％）。

另一方面，４月超級市場貨品的銷貨價值按年上升１４﹒４％。其次為家具及固定裝置（銷

貨價值上升１﹒６％）。

截至年４月底的三個月，與先前三個月比較，經季節性調整的零售業總銷貨價值的臨時估計

下跌２５﹒２％，而經季節性調整的零售業總銷貨數量的臨時估計則下跌２６﹒２％。



＊零售業經營環境仍充滿挑戰＊



政府發言人表示，４月份零售業銷售的按年跌幅仍然龐大，儘管較３月份有所收窄，反映新

冠疫情及必須的防疫抗疫措施對與消費及旅遊相關活動構成的干擾仍然嚴重。

發言人續指，雖然疫情在香港有所減退，但由於訪港旅遊業仍受疫情影響而停頓，加上嚴峻

的勞工市場情況和各種不確定因素繼續影響消費情緒，零售業的經營環境依然充滿挑戰。政府會

密切留意相關發展。（ｂｉ）

