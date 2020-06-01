《小傳日記》制裁無料到，魚缸飛高高；逼近廿天線，反彈勢頭現？

《小傳日記》花旗國總統侵侵發表講話，雖然對神州大表不滿，但就意外地未有具體出招，

孖屐暫時鬆一口氣，離岸人仔勁彈，加上神州５月財新製造業ＰＭＩ好過預期，中港魚缸齊齊造

好。香江魚缸裂口高開５７８點，２３５３９點已經係全日最低位，其後一舉收復１０天線（２

３５４６點）及５０天線（２３６８７點），最多升８４４點，見全日高位２３８０６點，可惜

未能收復埋條２０天線（２３８１４點）。午後中港地產佬齊齊跑出，魚缸升勢回順，最終埋單

收報２３７３２，上升７７１點，升幅逾３巴仙，主板成交１５０７﹒５３億銀減少近一成六。

國企指數報９８３３，上升２７２點或升近３巴仙。藍戰士除咗萬洲（００２８８）逆市跌外，

其他全線向上。

不過，話口未完，收市前一刻又傳嚟壞消息，《彭博》報道話，神州政府已指示國有農產品

商貿公司，暫停包括大豆在內的部分美國農產品的進口。消息一出，即月期指最後交易價２３４

２５，升６５６點，低水３０８點。

Ａ股本日同樣走高。上證綜指報２９１５，升６３點或升逾２巴仙；深證成指報１１１０２

，上升３５６點或升逾３巴仙。兩市成交額７６１６億銀人仔激增三成三。

重磅藍戰士方面，有報道話ＱＱ（００７００）斥２億美金，認購即將上市的華納唱片股份

；收市飆近半成，報４２９銀。大象（００００５）鏟高２巴仙，報３６﹒６銀。

最近中概股排住隊回歸本地魚缸，生發發（００３８８）自然維持強勢，更創２８３﹒６銀年內

新高，收市飛起近半成，報２８２﹒８銀；ＡＩＡ（０１２９９）踢高逾５巴仙，報６６﹒１銀

；中移動（００９４１）彈起近３巴仙，報５５﹒５銀；建行（００９３９）飆逾３巴仙，報６

﹒２９銀。



＊政策如預期地產佬回氣，人仔亦急彈磚頭佬有賺＊



侵侵個「強烈反應」畀「孖屐」預計中嘅溫和，上個禮拜沽壓嚴重嘅本地磚頭佬回勇。恆地

（０００１２）漲近５巴仙，報２８﹒９５銀；新地（０００１６）踢高超６巴仙，報９４﹒４

５銀；新世界（０００１７）升近６巴仙，報８﹒２５銀；長實（０１１１３）揚逾３巴仙，報

４３﹒４５銀；太古Ａ（０００１９）升近６巴仙，報４２﹒６銀。

另外，神州嘅磚頭佬同樣造好。據統計數據顯示，今年至今全國５０個大城市土地市場成交

額按年增１２巴仙，加上離岸人仔由１２年低位急彈。今日除淨嘅碧桂園（０２００７）上揚超

６巴仙，報９﹒７９銀；中海外（００６８８）走高近半成，報２４﹒７銀；融創（０１９１８

）漲近９巴仙，報３３﹒８銀；其中，合景（０１８１３）獲大摩首予增持，彈超７巴仙，報１

１﹒６銀；旭輝（００８８４）飆一成，報６﹒１２銀。



＊醫藥繼續炒中生向上跑，蘋果買得好手機佬報到＊



中生（０１１７７）績後繼續有大行唱好，中金指佢業績符合預期保持「跑贏大市」評級，

抽升近７巴仙，報１３﹒０２銀；而其他醫藥佬繼續有炒風，石藥（０１０９３）升３巴仙，報

１５﹒６６銀；三生製藥（０１５３０）漲超５巴仙，報９﹒６７銀；藥明康德（０２３５９）

踢高超過３巴仙，報８４﹒８銀；藥明生物（０２２６９）上揚４巴仙，報１２７﹒１銀。

神州人氣電商平台天貓６１８購物節近日開始，其中「唉瘋」喺平台中熱買，再加埋「孖屐

」寄望中美首階段協議照舊，手機佬踢高。鴻騰精密（０６０８８）飆升兩成三，報２﹒５銀；

瑞聲科技（０２０１８）同舜宇光學（０２３８２）齊漲超５巴仙，分別報４１﹒９銀及報１０

８銀；高偉電子（０１４１５）升近４巴仙，報１﹒６３銀；丘鈦科技（０１４７８）踢高超５

巴仙，報１０﹒２８銀。



＊大市忽彈起砵砵車驚喜，阿爺出政策燃氣急急彈＊



幾間神州砵砵車今日表現都唔錯。吉利（００１７５）早前訂立配售協議，以每股１０﹒８

銀配售６億股，佔擴大後股本約６﹒１１巴仙，所得款項淨額６４﹒４７億銀；隻佬上周五急插

近一成後，今日彈起近３巴仙，報１０﹒９銀。長城汽車（０２３３３）上個禮拜獲董事長魏建

軍兩度增持，靠穩升唔夠半巴仙報４﹒９３銀；比亞迪（０１２１１）彈起近７巴仙，報４６﹒

５銀。神州租車（００６９９）獲北汽擬購２１％股權，抽升兩成三，報２﹒２２銀。

國家發改委出咗份報告，提出要穩步推進煤炭、石油、天然氣和電力產供儲銷體系和石油儲

備基地建設，加強煤電油氣運行調節。加快油氣管網和儲備工程建設，健全油氣管網運營機制，

推動管網設施公平開放。有阿爺照住，燃氣佬自然造好，新奧能源（０２６８８）抽高近８巴仙

，報９７﹒３５銀；中國天然氣（００９３１）升逾２巴仙，報０﹒１７５銀；昆侖能源（００

１３５）同中燃氣（００３８４）齊齊跳起近３巴仙，分別報４﹒８９銀同２７﹒９銀。請請！



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