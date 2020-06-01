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即市新聞

01/06/2020 16:13

特朗普制裁言論相對溫和，港股抽升７７１點收２３７３２點

　　《經濟通通訊社１日專訊》美國總統特朗普最新公開的對華策略，未有提及中美首階段貿易
協議，市場解讀正面，帶動恆指６月開局裂口開高５７８點，重上兩萬三。內地財新製造業
ＰＭＩ數據重回擴張區間，恆指升幅擴大至８４４點報２３８０６點見全日最高，由藥股及地產
相關板塊領漲。午間財政司司長陳茂波大派定心丸，稱香港不會實施外匯管制，過去一周亦無明
顯資金外流；加上領展（００８２３）全年業績表現符預期，派息不減反增，有助拉升本地地產
相關股撐市，最終恆指收報２３７３２點，升７７１點或３﹒３６％，一口氣收復十天
（２３５４６點）、五十天線（２３６８７點），主板成交１５０７﹒５３億元減少
１５﹒７５％。國指收報９８３３點，升２７２點或２﹒８５％。
　　重磅股全線向上。傳網易明日起招股及準備第二上市，集資最多２０２﹒８億元，港交所
（００３８８）收升４﹒６６％，報２８２﹒８元；盤中最高見２８３﹒６元，創近２８個月高
。行亦指正研究能否將衍生工具交易時間延伸至公眾假期。
　　消息指騰訊（００７００）斥２億美元，認購即將上市的華納唱片，騰訊升４﹒５３％，報
４２９元。建行（００９３９）走高３﹒２８％，報６﹒２９元；中移動（００９４１）升
２﹒５９％，報５５﹒５元；友邦（０１２９９）揚５﹒１７％，報６６﹒１元。
　　Ａ股兩市高開高走，上證綜指收報２９１５點，升６３點或２﹒２１％；深證成指報
１１１０２點，升３５６點或３﹒３１％，總成交７６１５﹒８６億人幣，急飆三成三。

＊領展年度派息增，股價急升近６％＊　　　　　

　　陳茂波稱「港版國安法」不會影響香港資金自由進出及聯繫匯率制度運作，表示聯繫匯率制
度是自設機制，而目前本港外匯儲備資產逾４４００億美元，相當於香港貨幣基礎兩倍以上，本
地銀行股午後升幅擴大，匯控（００００５）升２﹒０９％，報３６﹒６元；同系恆生
（０００１１）揚３﹒４８％，報１２２元；東亞（０００２３）升４﹒８６％，報１４﹒６６
元；中銀（０２３８８）走高３﹒９４％，報２２﹒４５元；渣打（０２８８８）升１﹒７７％
，報３７﹒４元。
　　領展截至今年三月底止全年，整體物業組合續租租金調整率按年跌９﹒９個百分點，租用率
則維持於９６﹒５％水平，可分派收入總額按年增逾４％，全年派息增近６％。領展收升
５﹒７８％，報６１﹒３元。其他地產及收租股均上升。新地（０００１６）走高６﹒１２％，
報９４﹒４５元；太古Ａ（０００１９）走高５﹒９７％，報４２﹒６元。置富（００７７８）
升１﹒４５％，報７﹒０２元；九置（０１９９７）升３﹒１９％，報３０﹒７５元；嘉里建設
（００６８３）連跌三日後反彈，收漲９﹒８４％，報２０﹒１元。

＊上交所研交易Ｔ＋０，劵商股走高＊

　　離岸人民幣兌美元即期今早一度走高，刺激內房股向上。富瑞發表報告稱，中國主要開發商
５月銷售表現優於該行預期，並預期第三季銷售將再現雙位數增長，維持旭輝（００８８４）、
融創（０１９１８）、中海外（００６８８）為行業首選，上述三股至炒起，分別漲９﹒８７％
報６﹒１２元，走高８﹒６５％收３３﹒８元，以及升４﹒６６％報２４﹒７元。大摩首予合景
泰富（０１８１３）增持評級，稱其城市更新項目價值尚未完全反映，預期合計可售資源高達
５８５０億人幣，股份收升７﹒２１％，報１１﹒６元。碧桂園（０２００７）除息後炒高，升
６﹒３１％，報９﹒７９元。
　　近日，上交所回應有關資本市場建議稱，適時推出做市商制度、研究引入單次Ｔ＋０交易，
保證市場的流動性，從而保證價格發現功能的正常實現，再加上特朗普言論相對溫和，中資劵商
股向上，中信建投（０６０６６）漲８﹒０４％，報７﹒３９元；國泰君安（０２６１１）升
５﹒１１％，報１０﹒７元；中金（０３９０８）走高５﹒７４％，報１３﹒２６元；中信証券
（０６０３０）升３﹒８８％，報１４﹒４４元；ＨＴＳＣ（０６８８６）揚４﹒２８％，報
１２﹒６６元。

＊非洲豬瘟再現，萬洲逆市倒跌逾１％＊

　　中國農業農村部通報，甘肅一家飼養近萬豬隻的養殖場爆發非洲豬瘟疫情，其中２８０隻發
病，９２隻死亡。萬洲國際（００２８８）收跌１﹒２％，報６﹒６元，為今日唯一錄得跌幅的
恆指成份股；雨潤食品（０１０６８）走低１﹒９２％，報０﹒５１元；中糧肉食
（０１６１０）升５﹒９４％，報２﹒１４元；普甜食品（０１６９９）微升０﹒４６％，報
０﹒２２元；惠生國際（０１３４０）走高１﹒６９％，報０﹒０６元。
　　澳門公布５月賭收，期內毛收入按年跌９３﹒２％符市場預期，按月則回升１﹒３倍。濠賭
股普遍上升，金沙（０１９２８）升１﹒４９％，報３０﹒６元；銀娛（０００２７）揚
４﹒５９％，報５４﹒７元；新濠國際（００２００）升３﹒９７％，報１５﹒２元；永利澳門
（０１１２８）升２﹒７５％，報１３﹒４６元；美高梅（０２２８２）走高１﹒５３％，報
９﹒３元；澳博（００８８０）升３﹒８３％，報８﹒９４元。（ｎｓ）

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