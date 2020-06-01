《鍾之日記》美國制裁「紙老虎」，６月魚缸「開門紅」

《鍾之日記》６月１日，香港天氣：晴。香江魚缸：漲。祖國股市：升。



美國總統特朗普本港時間上周六（３０日）凌晨在白宮宣布其團隊開始著手取消給予香港特

別待遇的政策豁免的程序、制裁參與削弱香港自治的香港官員、修改國務院針對香港的旅遊建議

等等。不過市場對特朗普的講話，評價為「雷聲大、雨點小」，因未提供具體時間表，令制裁措

施比預期溫和。

坊間樂觀派更指，其一，香港的獨立關稅區地位由世貿賦予，所謂美國「取消」僅會影響到

港美之間貿易，實際衝擊有限；其二，高端敏感的設備和技術素來就難從美國進口；其三，香港

外匯儲備高逾４４００億美元，只要市場有大量美元自由流通，美國根本阻止不了港元跟美元掛

勾。香港財政司司長陳茂波今日亦大派定心丸，稱香港不會實施外匯管制，過去一周亦無明顯資

金外流。



＊中港魚缸齊齊６月開門紅＊



此外，隨著疫情防控措施放寬，企業普遍復工復產，今日公布的５月財新中國製造業ＰＭＩ

錄得５０﹒７，較４月提高１﹒３個百分點，為２月以來最高，重回擴張區間，高於市場預期的

４９﹒６。這一走勢與官方ＰＭＩ不一致，國家統計局公布的５月製造業ＰＭＩ錄得５０﹒６，

低於上月０﹒２個百分點，連跌兩個月。

美制裁措施不似預期猛烈，加上中國數據不俗，中港魚缸齊齊６月開門紅，恆指裂口開高

５７８點，重上兩萬三，最終收報２３７３２點，升７７１點或３﹒３６％，成交１５０７億元

減少１５﹒７５％。

滬深股市今早高開，隨著財新ＰＭＩ出爐及港股大幅反彈，Ａ場乘勝追擊，外資湧入，滬綜

指半日已暴漲近２％，收復二千九關，全日升幅鎖定在２﹒２１％，是３月２４日以來的最大單

日升幅，收報２９１５﹒４３點，刷新３月１２日以來指數新高；科技股錄得驚人升幅，深成指

全日暴漲３﹒３１％。兩市全日成交７６１６億人民幣，按日成交激增３３﹒１％，是３月中以

來最高單日成交，外資通過陸股通全日淨流入１０４﹒８６億人民幣。



＊中芯急升級救華為，國家大基金出手＊



在美國封殺華為晶片供應鏈的生死關頭，失去了台積電的代工服務，華為把眼光投向國內半

導體巨頭中芯國際（００９８１），中芯國際自知代工技術仍然落後，唯有急尋融資加強技術研

發，爭取日後能夠為華為代工生產最先進的手機晶片。

中芯最新部署是到上海科創板發行Ａ股，最近更透露國家集成電路基金（大基金）和大唐電

信科技的聯屬公司正考慮以戰略投資者身分，可能參與中芯的Ａ股發行，即國家出手注資，戰略

認購一批中芯Ａ股。不過，中芯另外提到，大唐電信科技及大基金均不會行使有關Ａ股的優先認

購權。受消息刺激，中芯國際全日價漲８％，報１８﹒１８元﹒

但事實上中芯和台積電、聯發科等頂尖代工廠的水平仍然有很大距離，產業升級長路仍漫長

。外媒此前曾分析，中芯的技術相比起台積電，「落後兩代以上」，其代工的晶片組不能用於最

高端的智能手機機型，這從今年首季銷售額便可看出：中芯國際首季營收不足台積電的十分之一

。

因此，有傳華為亦打算鑽漏洞買現成晶片。外媒報道，華為正討論通過聯發科採購台積電生

產的晶片，以規避美國限制，還擬接觸日本企業進行有關計劃。報道更指出，華為已與聯發科建

立新的關係，計劃從聯發科直接採購用於５Ｇ手機的晶片，且採購量相當於過去幾年交易量的約

３倍。不過報道認為，華為此舉有可能導致美國進一步加強限制。



＊網易明招股港交所創兩年半高＊



港交所（００３８８）擬推出四類新的香港上市交易所買賣產品（ＥＴＦ），包括追蹤中國

內地Ａ股指數的槓桿和反向產品、固定收益 ＥＴＦ、以中國資產為標的板塊和主題ＥＴＦ，以

及環境、社會和治理投資策略的ＥＴＦ。

另外，６月中概股回流備受市場注視。網易率先明天（２日）公開招股，市傳招股價上限為

每股１２６元，相當於ＡＤＲ每股４０６﹒４元美元，較其上周五（２９日）美股收市價溢價

６﹒１％。網易料集資２６億元美元，將於６月１１日掛牌。而另一隻回流的中概股京東，市傳

下周一（８日）招股，最多集資３０億元美元，６月１８日掛牌。

大摩早前有報告指，即若全部符合資格的中概股都回到香港上市，料到２０２２年，港交所

收入可增加一倍。港交所今日午後曾高見２８３﹒６元，創２０１８年初以來近兩年半新高，收

市漲４﹒７％。



＊滬科創板研Ｔ＋０，中資券商振奮＊



上交所日前表示，將適時推出科創板做市商制度、研究引入單次「Ｔ＋０」交易，保證市場

的流動性，從而保證價格發現功能的正常實現。

有關消息一出，隨即引起市場熱議。所謂「單次Ｔ＋０」，即日內可買入或賣出雙向操作１

次。早在１９９２年上交所率先對Ａ股和基金推出「Ｔ＋０」規則，１９９３年深交所跟隨。但

在１９９５年初，為維護市場秩序、抑制投機，Ａ股「Ｔ＋０」交易制度被取消。

分析認為，Ａ股「Ｔ＋０」若能重現，將對券商形成利好。中資券商股炒高，中信建投

（０６０６６）飆８％，海通證券（０６８３７）抽升６％，中金公司（０３９０８）漲

５﹒７％，國泰君安（０２６１１）亦高收５﹒１％。



＊編者按：本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形

式之申述或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出

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