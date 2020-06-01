【國務會議】李克強：落實完成全年經濟社會發展目標任務

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１北京專電》國務院總理李克強５月２９日主持召開國務院

常務會議，確定《政府工作報告》重點任務分工，要求狠抓政策和工作落實，完成全年經濟社會

發展目標任務。

會議指出，《政府工作報告》是各級政府的任務書、軍令狀，必須不折不扣落實到位，說到

堅決做到。提出的４５個方面５１項重點任務逐一分解到國務院有關部門。



＊財政、社保部門要設立特殊帳戶，資金要直接撥到中小微企業＊



會議強調，一是各級政府要統籌推進疫情防控和經濟社會發展，圍繞做好「六穩」工作、落

實「六保」任務，抓緊做好紓困和激發市場活力的規模性政策實施，該撥的錢盡快下撥、該發的

債加快發行、該出的配套措施抓緊出台。要建立資金直達基層、確保有效使用的特殊機制，財政

、社保部門要設立特殊帳戶，資金要直接撥到中小微企業、個體工商戶等市場主體和困難群眾，

避免中間截留；財政地方監管、人民銀行國庫管理、審計等機構要立足各自職能加強監管，形成

監管合力，對做假帳、偷梁換柱等行為發現一起查處一起。減稅降費、階段性降低電價、延長貸

款還本付息期限、延長減免民航發展基金和港口建設費期限等各項政策也要切實兌現、不打折扣

。讓市場主體和困難群眾普惠、公平地享受到政策的「真金白銀」。



＊更大力度自主開放，培育吸引外資的沃土＊



二是更大力度推進改革開放。無論是破解難題還是促進發展，都要在改革上想辦法、找出路

，打破不合理的條條框框，把市場活力和社會創造力更大釋放出來。要深化「放管服」改革，把

打造市場化法治化國際化營商環境、促進公平競爭放在政府工作的重要位置。推廣疫情防控中主

動服務企業的好做法，取消非防控需要的管制措施。更大力度自主開放，培育吸引外資的沃土、

面向世界的大市場。

三是增強責任感和緊逼感，狠抓工作落實，尊重客觀規律，力戒形式主義，不搞花架子。國

務院各部門、各相關單位要按照《政府工作報告》任務分工，確定責任人、時間表，明確要達到

的階段性和最終成果，並做好日常跟蹤督辦。任務牽頭部門和協辦部門要立足大局，協同配合，

不推諉扯皮。

