【聚焦數據】內地５月財新製造業ＰＭＩ回升至５０﹒７，高於預期

《經濟通通訊社１日專訊》隨著疫情防控措施放寬，企業普遍復工復產，今日公布的５月財

新中國製造業採購經理人指數（ＰＭＩ）錄得５０﹒７，較４月提高１﹒３個百分點，為２月以

來最高，重回擴張區間，高於市場市場預期的４９﹒６。這一走勢與國家統計局製造業ＰＭＩ並

不一致。國家統計局公布的５月製造業ＰＭＩ錄得５０﹒６，低於上月０﹒２個百分點，連跌兩

個月。

隨著企業經營逐步恢復正常，製造業生產連續三個月環比回升，５月生產指數錄得２０１１

年２月以來最高。生產恢復明顯快於需求，受外需疲弱的拖累，新訂單指數雖較上月小幅回升，

仍處於收縮區間。為遏止疫情擴散，多國實施嚴格措施，包括停產停業，新出口訂單指數雖有回

升，但已連續五個月處於收縮區間。



＊需求低迷，成品庫存重回收縮區間＊



需求低迷，導致製造業企業連續五個月壓縮用工，但降幅放緩。受訪企業普遍表示，因需求

不足而計劃裁減人手，部分企業則稱員工自願離職後沒有填補空缺。生產加速而企業新訂單減少

，導致企業積壓工作量出現自２０１６年２月以來的首次下降。

５月中國製造業採購庫存繼續下降，許多受訪企業反映，鑒於需求低迷，同時為了控制成本

，因此重新調整了庫存。因需交付訂單，以及需求低迷而致力減少存貨，企業成品庫存指數下降

，重回收縮區間。



＊原材料購進價格降幅減緩，業界樂觀度攀升＊



原材料購進價格連續四個月處於收縮區間，但降幅減緩。廠商普遍反映，金屬、石油等原料

降價，帶動成本下降。隨著市況逐漸回穩，制造商基本維持產品售價不變，出廠價格指數重回臨

界值以上，打破連續三個月的降價趨勢。

由於預期疫情改善後，全球經濟狀況會轉強，中國製造業界對未來一年抱有信心，樂觀度在

擴張區間攀升。

財新智庫高級經濟學家王喆表示，國內經濟處疫情後的修復期，生產恢復速度明顯強於需求

，國外疫情仍在蔓延中，出口疲弱對需求側形成嚴重拖累。今年兩會政府工作報告未提及

ＧＤＰ增速目標，重點強調「六穩」和「六保」，就業首當其衝。財新中國製造業ＰＭＩ就業指

數已連續五個月處於收縮區間，促就業工作任務依然艱巨繁重。（ｗｌ）

