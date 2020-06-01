《日入而息》財爺指有信心捍衛聯匯，網易明招股，港零售跌幅收窄

《今天重點》﹡陳茂波稱國安法不影響聯匯制度，美制裁影響有限；國安法立法具必要性，

有信心及能力捍衛聯匯；開設離岸戶口查詢不多，未見顯著資金外流；陳茂

波料美撤港特殊待遇影響微，商界對立法看法正面

﹡網易（０９９９９）明起招股，每股定價不高於１２６元

﹡領展（００８２３）全年可分派總額按年升４％，末期每基金分派

１４５﹒７２仙；領展全年續租租金調整率降至１２﹒６％，零售租金收入

增７％；領展指有意維持高出租率而調整租金，料零售租金收入已見底；國

安法對港零售影響言之尚早，考慮競投商業地

﹡本港４月零售銷售按年跌３６﹒１％，跌幅較預期小

﹡本港新增３宗新型肺炎確診，其中兩人為嘉里貨倉員工

﹡內地５月財新製造業ＰＭＩ回升至５０﹒７，高於預期



《即日市況》﹡特朗普制裁言論相對溫和，港股抽升７７１點收２３７３２點



《深滬股市》﹡６月開門紅，滬綜指收漲２﹒２％創兩個半月高



《美元匯價》﹡美匯跌穿３月底低點，技術走勢不樂觀；歐元最新報１﹒１１１１╱１５，

日圓最新報１０７﹒７５╱７６



《公司業績》﹡領展（００８２３）全年可分派總額按年升４％，末期每基金分派

１４５﹒７２仙；領展全年續租租金調整率降至１２﹒６％，零售租金收入

增７％

﹡江蘇寧滬高速公路（００１７７）首季盈轉虧損３２７２﹒６萬元人民幣



《公司資訊》﹡港鐵（０００６６）許正宇已獲委任為非執行董事、提名委員會及薪酬委員

會成員

﹡工銀國際協助亞投行完成３０億美元全球可持續發展債券發行

﹡天保能源（０１６７１）中國證監會批准公司Ｈ股全流通計劃的申請

﹡民信國際（０８４５６）附屬出售廣東省土地及工廠，所得淨額

１０１６﹒６萬元人民幣

﹡俊知（０１３００）附屬預中標中國鐵塔（００７８８）採購項目

﹡保利協鑫能源（０３８００）配售新股失效

﹡神州系大變動未及時披露，新三板強令神州優車停牌

﹡神州租車（００６９９）北汽擬向神州優車收購集團逾２１％股權

﹡渣打香港及保誠香港推出人壽保障及儲蓄保險遙距投保服務

﹡港交所（００３８８）擬推出四類ＥＴＦ新產品

﹡新煮意控股（０８１７９）已於近期拓展業務至銷售口罩

﹡電視廣播（００５１１）非傳統廣告收入今年或首次超越電視廣告

﹡領展（００８２３）料未來項目提升規模將縮小，暫無資產出售計劃

﹡璋利國際（０１６９３）今早起停牌，延遲刊發中期業績

﹡寶龍地產（０１２３８）委任陳德力為聯席總裁

﹡寶龍商業（０９９０９）張雲峰由公司行政總裁調任為首席財務官

﹡小米雷軍（０１８１０）進行大量６Ｇ相關預研，無意直接涉足商業航天

﹡領展（００８２３）有意維持高出租率而調整租金，料零售租金收入已見底

﹡君實生物（０１８７７）與默克合作探索治療復發和轉移性頭頸部鱗癌用藥

試驗

﹡新華通訊頻媒（００３０９）徐國興辭任行政總裁職務

﹡正商實業（００１８５）附屬投得河南省登封市土地，涉１﹒５３億元人幣

﹡雅各臣（０２６３３）附屬售目標公司４９％股份，料所得款項淨額約

４１００萬



《國企紅籌》﹡東方電氣（０１０７２）斥４７２８元人民幣向股東購入設備

﹡新天綠色能源（００９５６）獲中證監會核准發行最多１﹒３５億股Ａ股



《神州民企》﹡恆偉（０８２１９）主席卓善章夫婦減持集團１３％股權

﹡富力地產（０２７７７）５月銷售額按年升１﹒０５％



《中國要聞》﹡內地５月財新製造業ＰＭＩ回升至５０﹒７，高於預期

﹡報告表示今年前５月百強房企銷售規模同比下降８﹒６％

﹡天貓６１８開局，ｉＰｈｏｎｅ五小時成交額超５億

﹡財政部表示發展農村電商，重點支持物流配送體系等

﹡商務部與國開行合作，推進國家級經濟技術開發區發展

﹡習近平稱支持海南大膽改革創新，高質量標準建自貿港

﹡廣州亦現假奶粉事件，家長指控醫生推薦問題產品

﹡傳杭州Ｐ２Ｐ平台數目將於本月清零，網貸熱潮成歷史

﹡人行稱流動性合理充裕暫停逆回購，今零投放零回籠；人行論文冀打通ＡＨ

股市場，與國際金融市場融合；５月對金融機構開展中期借貸便利一千億

﹡百度新基建加速，雲計算中心項目提前封頂

﹡匯豐中國推ＱＤＬＰ資管計劃，投資渠道覆蓋海外證券

﹡無風險利率下行資金轉場基金，今年來募資逼近８０００億

﹡５月地方債發行逾１﹒３萬億創新高，平均利率大漲

﹡滬股通額度全日用４６﹒４億元，陸股通淨流入１０５億

﹡非洲豬瘟病毒難斷鏈，甘肅蘭州大型豬場爆發疫情

﹡上海５月樓市成交創４４月新高，料後市將回落

﹡百聯集團再通過支付寶發放５億元消費券

﹡滬皖推進兩地國資投資平台合作

﹡廣東出台廿舉措促消費，支持爭取設立市內免稅店

﹡深交所表示創業板試點註冊制的在審企業不適用負面清單

﹡台積電將５納米擴建時間推遲到明年一季度

﹡美議員擬本周提出禁止投資與中國軍方有關企業的議案

﹡售旅行社業務轉營免稅店，中國國旅擬改名中免股份

﹡據報中國已暫停進口部分包括大豆在內的美國農產品

﹡上海鼓勵社會組織吸納大學生就業

﹡雄安至北京大興機場快線啟動建設，將半小時到達

﹡北京發布小客車搖號新政，一次性增發２萬新能源指標



《寶島快訊》﹡台股收升１﹒３％，報１１０７９﹒０２點

﹡鴻海表示夏普會長戴正吳辭任董事，台前財政部長接任



《其他消息》﹡羅致光親自選何啟明任勞福局副局長，工作經驗豐富

﹡警方就支聯會六四晚會發出反對通知書

﹡稅務局發出約２７７萬份報稅表，納稅人須於一個月內遞交

﹡陳茂波料４月份零售跌幅仍然龐大，出口仍需時間復甦

﹡平保高層４５００萬購ＧＲＡＮＤ ＡＵＳＴＩＮ

﹡政府表示香港３月份住房價格比９７年水平高出逾１倍

﹡羅致光稱維持年底向立會提交取消強積金對沖修訂法例

﹡深股通額度全日用７３﹒１億元；上證１８０高開０﹒９１％，上證３８０

高開０﹒６４％

﹡創科署放寬科技券規定，項目可在審核期間開展

﹡本港４月零售銷售按年跌３６﹒１％，跌幅較預期小



《國安立法》﹡五間大學校長發聲明，指理解訂立國安法必要性

﹡有市民午飯時間在置地廣場聚集，反對港區國安法

﹡林鄭讚崔天凱文章簡潔有力，重申立法勢在必行

﹡金管局重申無計劃改變聯匯制度，有能力維持金融穩定

﹡美駐港總領事表示白宮將採措施，讓香港繼續是香港

﹡美議員將提案禁投資與中國軍方有關聯企業

﹡英國七名前外相籲設國際小組監察「港版國安法」實施

﹡特朗普稱將展開行動取消香港特別待遇豁免政策

﹡財庫局表示美制裁對港金融科技發展影響不大

﹡張憶東憂港股９月前現超預期調整，但相信可否極泰來

﹡陳茂波稱國安法不影響聯匯制度，美制裁影響有限；國安法立法具必要性，

有信心及能力捍衛聯匯；開設離岸戶口查詢不多，未見顯著資金外流；陳茂

波料美撤港特殊待遇影響微，商界對立法看法正面

﹡新加坡銀行表示未見客戶急走資，港仍是資金入內地門戶

﹡撐國安法聯合陣線表示收到逾２９２萬個簽名支持立法

﹡鄭若驊稱港區國安法無損香港司法獨立

﹡鍾國斌稱美國措施暫未有細節，未能評估外商撤資情況

﹡譚耀宗稱「港區國安法」立法已無可能不做

﹡華僑銀行表示需關注美方具體措施，或打擊貿易及金融業

﹡外交部表示堅決反對美國擬取消香港特殊待遇，損人害己

﹡領展表示國安法對港零售影響言之尚早，考慮競投商業地



《新冠肺炎》﹡本港新增３宗新型肺炎確診，其中兩人為嘉里貨倉員工

﹡美國為巴西提供２００萬劑抗瘧疾藥對付新冠病毒

﹡日本實施萬人新冠病毒抗體檢測，掌握感染實際狀況

﹡何栢良稱不排除確診女患者接觸外國貨品感染的機會

﹡宏利表示受疫情影響，三成受訪者覺得需要更好醫療保障

﹡許樹昌稱暫難取消或放寬限聚令，料政府或延長措施

﹡遠東發展夥恆安捐１００萬個口罩予中小學及弱勢社群

﹡鍾南山稱中國５款新冠病毒疫苗進入二期臨床試驗

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