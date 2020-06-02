《日出而作》美股反覆高收，美元偏軟穿９８，油金表現牛皮

《外圍重點》歐美主要股市指數收市：
紐約道瓊斯 ２５４７５﹒０２ 升９１﹒９１點╱０﹒３６％
標普５００ ３０５５﹒７３ 升１１﹒４２點╱０﹒３８％
納斯達克 ９５５２﹒０５ 升６２﹒１８點╱０﹒６６％
倫敦富時１００ ６１６６﹒４２ 升８９﹒８２點╱１﹒４８％
法蘭克福ＤＡＸ 休市
巴黎ＣＡＣ４０ ４７６２﹒７８ 升６７﹒３４點╱１﹒４３％
﹡香港時間７：４６ａｍ美元兌日圓１０７﹒５５，歐元兌美元１﹒１１２９
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