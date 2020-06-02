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即市新聞

02/06/2020 07:46

《日出而作》美股反覆高收，美元偏軟穿９８，油金表現牛皮

　　《外圍重點》歐美主要股市指數收市：
　
　　　　　　　　紐約道瓊斯　　　　２５４７５﹒０２　升９１﹒９１點╱０﹒３６％
　　　　　　　　標普５００　　　　　３０５５﹒７３　升１１﹒４２點╱０﹒３８％　
　　　　　　　　納斯達克　　　　　　９５５２﹒０５　升６２﹒１８點╱０﹒６６％
　　　　　　　　倫敦富時１００　　　６１６６﹒４２　升８９﹒８２點╱１﹒４８％
　　　　　　　　法蘭克福ＤＡＸ　　　　　　　　　　　休市
　　　　　　　　巴黎ＣＡＣ４０　　　４７６２﹒７８　升６７﹒３４點╱１﹒４３％
　
　　　　　　　　﹡香港時間７：４６ａｍ美元兌日圓１０７﹒５５，歐元兌美元１﹒１１２９

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