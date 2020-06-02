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即市新聞

02/06/2020 07:50

《油金掠影》中美關係抵銷減產提振油持穩，美爆發示威金觸一周高

　　《經濟通通訊社２日專訊》中美緊張局勢令投資氣氛更為謹慎，另有報導指石油輸出國組織
（ＯＰＥＣ）與俄羅斯接近達成延長減產協議，油價周一（１日）持穩。
　　布蘭特原油期貨上漲０﹒４８美元或１﹒３％，收報每桶３８﹒３２美元。美國原油下滑０
﹒０５美元或０﹒１％，報每桶３５﹒４４美元。
　　據三名ＯＰＥＣ＋消息人士稱，油組及俄羅斯更加接近就延長當前減產措施的時間達成妥協
，目前正在討論一項將減產延長１－２個月的提議。
　　油組輪值主席國阿爾及利亞建議將會議提前至６月４日舉行，本次會議原定６月９至１０日
召開。
　　另外，截至５月２９日當周，俄克拉荷馬州庫欣的庫存降至５４３０萬桶。
　　不過，中美關係進一步緊張，有消息人士指，中國已要求國有企業暫停從美國購買大豆和豬
肉。

＊白銀觸及逾三個月高位＊

　　中美緊張局勢加上美國多地爆發大型示威活動，進一步支撐金價上漲。
　　現貨金上漲０﹒６％，至每盎司１７３６﹒４０美元，盤中觸及每盎司１７４４﹒１９美元
的一周高位。美國黃金期貨結算價下滑０﹒１％，報每盎司１７５０﹒３美元。
　　美國一名黑人男子懷疑被白人警官跪壓致死，觸發多地的抗議活動，目前１５個州和華盛頓
特區已經部署了國民警衛隊。市場憂慮將出現第二波新冠病毒感染。
　　另一方面，受新冠疫苗的樂觀情緒帶動，全球股市升近三個月高，限制黃金漲幅。
　　其他貴金屬，白銀漲２﹒１％，至每盎司１８﹒２１美元，曾觸及２月２５日以來最高水平
的１８﹒３６美元。鈀金升０﹒８％，報每盎司１９５９﹒５５美元。鉑金上揚１％，至每盎司
８４６﹒８０美元。（ｆｚ）

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