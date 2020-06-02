  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

02/06/2020 12:56

【東亞重組】蘇沛豐：東亞現階段值博空間不大，持有者１９元沽出

　　《經濟通通訊社記者鄧經書２日報道》東亞銀行（０００２３）半日飆１７﹒１９％，報
１７﹒１８元，為最好表現本地銀行股。招銀國際研究部策略師蘇沛豐向《經濟通通訊社》表示
，東亞銀行急升近兩成，主要是出售香港及內地銀行業務，為該行「瘦身」，以及釋放資產價值
。再者，該股ＰＢ（市帳率）「好殘」，相信短期消息能利好該股走勢。
　　他指出，東亞短期或繼續有「炒作」，但中長線值博空間不大，始終全球處於低息環境，本
港政治維持僵局，經濟每況愈下，銀行股料繼續跑輸大市。
　　此外，他提醒大家消息尚未作實，結果隨時反轉，因為好像大新銀行（０２３５６）傳賣盤
已一段時間，惟仍未見任何消息，若東亞重蹈其覆轍亦不出奇；再者，該股本身防守性較差，股
息率亦無其他大銀行股高，股價有打回原形風險。他建議，投資者若持股可於１９元水平先行沽
出，無貨者則宜避開。他補充，目前所有銀行股不沾手為妙，避免墮入「價值陷阱」，愈買愈跌

　　此外，近期的跌市「孖寶」之一的地產股走勢較銀行股佳，蘇沛豐認為領展（００８２３）
現價值得買，因為其每基金分派單位見回上升，ＰＢ亦便宜，管理層具質素。他建議投資者持有
，短期先上望７０至７１元。

　　表列本地主要銀行股份半日表現：

　　股份（編號）　　　　　　　　現價　　　　　　變幅
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　東亞銀行（０００２３）　　　１７﹒１８元　　　升１７﹒１９％
　　大新金融（００４４０）　　　２３﹒５０元　　　升　３﹒９８％
　　渣打集團（０２８８８）　　　３８﹒６５元　　　升　３﹒３４％
　　大新銀行（０２３５６）　　　　７﹒２７元　　　升　２﹒６８％
　　中銀香港（０２３８８）　　　２２﹒６５元　　　升　０﹒８９％
　　創興銀行（０１１１１）　　　　９﹒１０元　　　升　０﹒８９％
　　匯豐控股（００００５）　　　３６﹒８５元　　　升　０﹒６８％
　　恆生銀行（０００１１）　　１２２﹒２０元　　　升　０﹒１６％
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

新型肺炎專輯 - 最新疫情發展和防疫貼士即睇

返回新聞主頁

最新專題
More
FOCUS02/06/2020
【FOCUS】零關稅低稅率對標香港　海南自貿港更兼終極重任
生財有道02/06/2020
《開市Good　Morning》熊麗萍：多人頭策略認購網易
安活創富02/06/2020
安達人壽香港獲標普A+評級　憑藉雄厚實力　為市民提供更強信心保證
生財有道02/06/2020
【紓困措施】消息：港府計劃最快6月21日接受派錢登記
生財有道01/06/2020
特朗普制裁言論相對溫和　港股抽升771點收23732點
香港政情01/06/2020
【國安立法】陳茂波料美撤港特殊待遇影響微　商界對立法看法正面
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

用經濟通App睇實股價 一按買入/賣出直達銀行或券商App落盤

【etnet一App通天下】獨家「銀行匯率比較」功能 匯市靚價一眼通 一按直達交易商

【健康集氣 友享有賞】疫境自強 第五激 賞Health Smart 「健體強身抗菌禮品包」

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金