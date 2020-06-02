【東亞重組】蘇沛豐：東亞現階段值博空間不大，持有者１９元沽出

《經濟通通訊社記者鄧經書２日報道》東亞銀行（０００２３）半日飆１７﹒１９％，報

１７﹒１８元，為最好表現本地銀行股。招銀國際研究部策略師蘇沛豐向《經濟通通訊社》表示

，東亞銀行急升近兩成，主要是出售香港及內地銀行業務，為該行「瘦身」，以及釋放資產價值

。再者，該股ＰＢ（市帳率）「好殘」，相信短期消息能利好該股走勢。

他指出，東亞短期或繼續有「炒作」，但中長線值博空間不大，始終全球處於低息環境，本

港政治維持僵局，經濟每況愈下，銀行股料繼續跑輸大市。

此外，他提醒大家消息尚未作實，結果隨時反轉，因為好像大新銀行（０２３５６）傳賣盤

已一段時間，惟仍未見任何消息，若東亞重蹈其覆轍亦不出奇；再者，該股本身防守性較差，股

息率亦無其他大銀行股高，股價有打回原形風險。他建議，投資者若持股可於１９元水平先行沽

出，無貨者則宜避開。他補充，目前所有銀行股不沾手為妙，避免墮入「價值陷阱」，愈買愈跌

。

此外，近期的跌市「孖寶」之一的地產股走勢較銀行股佳，蘇沛豐認為領展（００８２３）

現價值得買，因為其每基金分派單位見回上升，ＰＢ亦便宜，管理層具質素。他建議投資者持有

，短期先上望７０至７１元。



表列本地主要銀行股份半日表現：



股份（編號） 現價 變幅

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東亞銀行（０００２３） １７﹒１８元 升１７﹒１９％

大新金融（００４４０） ２３﹒５０元 升 ３﹒９８％

渣打集團（０２８８８） ３８﹒６５元 升 ３﹒３４％

大新銀行（０２３５６） ７﹒２７元 升 ２﹒６８％

中銀香港（０２３８８） ２２﹒６５元 升 ０﹒８９％

創興銀行（０１１１１） ９﹒１０元 升 ０﹒８９％

匯豐控股（００００５） ３６﹒８５元 升 ０﹒６８％

恆生銀行（０００１１） １２２﹒２０元 升 ０﹒１６％

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