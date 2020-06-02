市場憧憬經濟重啟，港股高開５９點報２３７９２點

《經濟通通訊社２日專訊》美國製造業指數由１１年低位回升，市場對經濟重啟感樂觀，抵

銷當地示威及中美關係緊張影響，隔晚美股反覆向好，亞洲股市早段向升，日經２２５指數升２

０４點，南韓ＫＯＳＰＩ指數升１０點，台北加權指數升７６點，而港股今早高開５９點，續挑

戰廿天線（約２３８０９點）阻力。其中全年可分派總額上升４％的領展（００８２３）急升２

﹒７７％，報６３元；友邦保險（０１２９９）升２﹒５７％，報６７﹒８元。恆生指數開報２

３７９２，上升５９點或上升０﹒２５％，主板成交２８﹒５４億元。國企指數報９８２９，下

跌４點或下跌０﹒０５％。

重磅股方面，匯控（００００５）無升跌，報３６﹒６元；騰訊（００７００）上升１﹒６

３％，報４３６元；友邦保險（０１２９９）上升２﹒５７％，報６７﹒８元；港交所（００３

８８）上升０﹒７８％，報２８５元；中移動（００９４１）無升跌，報５５﹒５元；建行（０

０９３９）下跌０﹒７９％，報６﹒２４元。



恆指開市五大升╱跌幅股份表現如下：



股份（編號） 現價 變幅

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

領展房產基金（００８２３） ６３﹒００元 升２﹒７７％

友邦保險 （０１２９９） ６７﹒８０元 升２﹒５７％

信和置業 （０００８３） ９﹒６０元 升２﹒４５％

騰訊控股 （００７００） ４３６﹒００元 升１﹒６３％

長江基建集團（０１０３８） ４０﹒８０元 升１﹒４９％



香港中華煤氣（００００３） １３﹒２２元 跌１﹒２０％

中國人壽 （０２６２８） １４﹒７２元 跌１﹒３４％

中信股份 （００２６７） ７﹒５６元 跌１﹒５６％

新世界發展 （０００１７） ８﹒１２元 跌１﹒５８％

萬洲國際 （００２８８） ６﹒４５元 跌２﹒２７％

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

（ｃａ）

