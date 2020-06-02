《盤後部署》中美形勢難料，港股短線二萬四整固惟殺熊機會較大

《經濟通通訊社２日專訊》市場續憧憬歐美經濟重啟，抵銷中美關係不確定性，隔晚美股先

跌後回升，港股高開５９點，早段升幅縮至３３點，低見２３７６６點，之後重拾升勢，最多升

２６２點，高見２３９９５點，惟Ａ股偏軟，港股受制兩萬四，並於廿天線（現處２３８１１）

爭持。午後在金融股領軍下，恆指復升逾２００點，最終收報２３９９５，上升２６３點或上升

１﹒１１％，主板成交１１４０﹒２９億元。國企指數報９８７６，上升４２點或上升

０﹒４３％。



＊疫情致美國損失８萬億美元，花旗報告稱全球匯款額大減＊



美國國會預算辦公室周一發布了５月版經濟預測報告，稱美國經濟可能需要１０年的時間才

能完全從疫情恢復過來。儘管所有救助資金都用於抵銷疫情的影響，但在未來１０多年裡，疫情

可能會導致美國經濟損失約７﹒９萬億美元。預算辦公室還表示，到２０３０財年，疫情將使美

國的實際經濟產出（經通脹調整的名義ＧＤＰ）較１月份疫情爆發前的初步經濟估計減少３％。

疫情的影響可能是劇烈且長期的，不過其將根據疫情發展和援助影響進一步調整其預測。

由於預期經濟增長放緩，花旗集團周一在報告中大幅調降對全球匯款規模的預估，花旗表示

，以最糟的情況下，匯款額可能減少１０００億美元，同時將２０２０年基本預估中的匯款規模

降幅調高逾一倍至６８０億美元。花旗４月中旬曾估計，今年移民匯回國內的工資金額將減少約

２８０億美元。那些幾乎沒有甚麼財政空間來緩解匯款額減少影響的國家，將會面臨大麻煩。這

些國家可能逐漸被逼增加支出來支撐經濟。這使得它們無法履行所有債務義務的風險升高。



＊恆指熊證２４０００╱３００街貨量相對多＊



美國總裁特朗普的對華制裁措施較想像中溫和，港股連續兩日反彈且有大成交支持，今日更

進一步上試高位，但兩萬四仍有阻力。不過，後市變數仍然相當多，除了留意經濟數據以及企業

盈利之外，大市焦點仍在中美關係的發展。野村中國首席經濟學家陸挺早前表示，不同意港區國

安法所有細節已落實，當中有很多細節仍未有具體方案，相信中美兩國關係只會越走越差，短期

內難以逆轉，連帶影響投資氣氛。

市傳中國停買農產品，令人憂慮中美關係緊張局勢加劇，加上本地政治因素末明朗，拖累港

股表現。港股本周或會反彈，但區間上落的格局未變，預料短期於５月２２日下跌裂口

２３７５６點至２４２０８點之間波動，觀望中美雙方出招。

從牛熊證街貨量看，恆指熊證重貨區２３８０１至２４０００，相當於約２０００張對沖期

指，今日幾近全面殺掉，而接下來２４００１至２４３００點熊證街貨量相當於１０００張對沖

期指。恆指牛證街貨方面，集中在２２２０１至２２６００點之間，接近１５００張對沖期指。

假設中美短暫沒有多大刺激市場的消息公布，筆者相信，港股再向上的機會較大，見熊殺熊的情

況下，恆指有機會再度夾上，但長線不可以太樂觀。（ｃａ）

