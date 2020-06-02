《異動股》東亞（２３）開升逾７％，據報磋商出售中港銀行業務

《經濟通通訊社２日專訊》東亞銀行（０００２３）開升７﹒０９％，報１５﹒７元，破十

天（１５﹒０４６元）、二十天線（１５﹒５４３元）。

據英國《金融時報》援引知情人士報道，持有東亞銀行約８％股權的美國對沖基金Ｅｌｌｉ

ｏｔｔ Ｍａｎａｇｅｍｅｎｔ接近在與東亞銀行長期戰役中取得勝利，並宣布由高盛對銀行資

產進行戰略審查。現時出售的資產仍在審查和討論中，與潛在投資者的討論還處於初期階段，並

補充道，東亞擁有一個亦可以出售的保險部門。

東亞主要股東國浩集團（０００５３）無升跌，報１０５元。

另外，中銀香港（０２３８８）旗下中銀人壽首季的新造保費按年上升３３％，市場排名由

第五位躍升至第三位；中銀開升０﹒２２％，報２２﹒５元。

現時，恆生指數報２３７９２，升５９點或升０﹒２５％。國企指數報９８２９，跌４點

或跌０﹒０５％。



表列同板塊或相關股份表現：

股份（編號） 現價 變幅

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東亞銀行（０００２３） １５﹒７０元 升７﹒０９％

匯豐控股（００００５） ３６﹒６０元 無升跌

恆生銀行（０００１１） １２１﹒３０元 跌０﹒５７％

中銀香港（０２３８８） ２２﹒５０元 升０﹒２２％

大新銀行（０２３５６） ７﹒０８元 無升跌

渣打集團（０２８８８） ３８﹒３０元 升２﹒４１％

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（ｎｓ）

