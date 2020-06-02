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即市新聞

02/06/2020 09:22

《異動股》東亞（２３）開升逾７％，據報磋商出售中港銀行業務

　　《經濟通通訊社２日專訊》東亞銀行（０００２３）開升７﹒０９％，報１５﹒７元，破十
天（１５﹒０４６元）、二十天線（１５﹒５４３元）。
　　據英國《金融時報》援引知情人士報道，持有東亞銀行約８％股權的美國對沖基金Ｅｌｌｉ
ｏｔｔ　Ｍａｎａｇｅｍｅｎｔ接近在與東亞銀行長期戰役中取得勝利，並宣布由高盛對銀行資
產進行戰略審查。現時出售的資產仍在審查和討論中，與潛在投資者的討論還處於初期階段，並
補充道，東亞擁有一個亦可以出售的保險部門。
　　東亞主要股東國浩集團（０００５３）無升跌，報１０５元。
　　另外，中銀香港（０２３８８）旗下中銀人壽首季的新造保費按年上升３３％，市場排名由
第五位躍升至第三位；中銀開升０﹒２２％，報２２﹒５元。
　　　現時，恆生指數報２３７９２，升５９點或升０﹒２５％。國企指數報９８２９，跌４點
或跌０﹒０５％。

　　表列同板塊或相關股份表現：
　　股份（編號）　　　　　　　　現價　　　　　　　變幅
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　東亞銀行（０００２３）　　　１５﹒７０元　　　升７﹒０９％
　　匯豐控股（００００５）　　　３６﹒６０元　　　無升跌
　　恆生銀行（０００１１）　　１２１﹒３０元　　　跌０﹒５７％
　　中銀香港（０２３８８）　　　２２﹒５０元　　　升０﹒２２％
　　大新銀行（０２３５６）　　　　７﹒０８元　　　無升跌
　　渣打集團（０２８８８）　　　３８﹒３０元　　　升２﹒４１％
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
（ｎｓ）

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