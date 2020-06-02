《中資異動》華電福新（００８１６）急升５６％，獲母企私有化

《經濟通通訊社２日專訊》華電福新（００８１６）現價升５６﹒２９％，報２﹒３６０元

；成交約１﹒０４億股，涉資２﹒４６億元。

同系股份華電國際（０１０７１）報２﹒４２元升０﹒８３３％。

華電福新公布，獲母公司華電集團建議吸收合併方式私有化，註銷價分別向Ｈ股股東按每股

支付２﹒５元，及向內資股股東按每股支付２﹒２９９９５元。該集團於５月２８日停牌，今日

早上９時起恢復股份買賣。

華電集團所提每股Ｈ股註銷價較華電福新停牌收報１﹒５１元溢價約６５﹒５６％，扣除所

持該集團內資股佔整體股本約６２﹒７６％股權，為註銷Ｈ股及其他內資股的總金額分別為約

６４﹒２６億元及約１７﹒２５億元人民幣。華電集團表明不會提高註銷價，待股東批准後將撤

回該集團Ｈ股上市地位。

現時，恆生指數報２３８７５，升１４２點或升０﹒６０％，主板成交６８﹒３０億元。國

企指數報９８４６，升０﹒１３％或升１２點。

上證綜合指數報２９１１，跌３點或跌０﹒１２％，成交２０６﹒５３億元人民幣。

深證成份指數報１１０９３，跌８點或跌０﹒０７％，成交３５３﹒０９億元人民幣。



表列十大上升股份表現：



股份（編號） 現價 變幅

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華電福新（００８１６） ２﹒３６０元 升５６﹒２９１％

東京中央拍賣（０１９３９） ０﹒７００元 升１８﹒６４４％

百福控股（０１４８８） ０﹒８９０元 升１７﹒１０５％

大唐新能源（０１７９８） ０﹒７６０元 升１５﹒１５２％

莊皇集團公司（０８５０１） ０﹒６２０元 升１４﹒８１５％

新豐泰集團（０１７７１） ０﹒９３０元 升１４﹒８１５％

東亞銀行（０００２３） １６﹒７８０元 升１４﹒４６１％

華星控股（０８２３７） ０﹒０４０元 升１４﹒２８６％

中國中石（０１１９１） ０﹒０４３元 升１３﹒１５８％

龍源電力（００９１６） ４﹒０６０元 升９﹒９３８％

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（ｅｃ）

