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即市新聞

02/06/2020 09:34

《中資異動》華電福新（００８１６）急升５６％，獲母企私有化

　　《經濟通通訊社２日專訊》華電福新（００８１６）現價升５６﹒２９％，報２﹒３６０元
；成交約１﹒０４億股，涉資２﹒４６億元。
　　同系股份華電國際（０１０７１）報２﹒４２元升０﹒８３３％。
　　華電福新公布，獲母公司華電集團建議吸收合併方式私有化，註銷價分別向Ｈ股股東按每股
支付２﹒５元，及向內資股股東按每股支付２﹒２９９９５元。該集團於５月２８日停牌，今日
早上９時起恢復股份買賣。
　　華電集團所提每股Ｈ股註銷價較華電福新停牌收報１﹒５１元溢價約６５﹒５６％，扣除所
持該集團內資股佔整體股本約６２﹒７６％股權，為註銷Ｈ股及其他內資股的總金額分別為約
６４﹒２６億元及約１７﹒２５億元人民幣。華電集團表明不會提高註銷價，待股東批准後將撤
回該集團Ｈ股上市地位。
　　現時，恆生指數報２３８７５，升１４２點或升０﹒６０％，主板成交６８﹒３０億元。國
企指數報９８４６，升０﹒１３％或升１２點。
　　上證綜合指數報２９１１，跌３點或跌０﹒１２％，成交２０６﹒５３億元人民幣。
深證成份指數報１１０９３，跌８點或跌０﹒０７％，成交３５３﹒０９億元人民幣。

　　表列十大上升股份表現：

　　股份（編號）　　　　　　　　現價　　　　　　　　變幅
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　華電福新（００８１６）　　　２﹒３６０元　　　升５６﹒２９１％
　　東京中央拍賣（０１９３９）　０﹒７００元　　　升１８﹒６４４％
　　百福控股（０１４８８）　　　０﹒８９０元　　　升１７﹒１０５％
　　大唐新能源（０１７９８）　　０﹒７６０元　　　升１５﹒１５２％
　　莊皇集團公司（０８５０１）　０﹒６２０元　　　升１４﹒８１５％
　　新豐泰集團（０１７７１）　　０﹒９３０元　　　升１４﹒８１５％
　　東亞銀行（０００２３）　　１６﹒７８０元　　　升１４﹒４６１％
　　華星控股（０８２３７）　　　０﹒０４０元　　　升１４﹒２８６％
　　中國中石（０１１９１）　　　０﹒０４３元　　　升１３﹒１５８％
　　龍源電力（００９１６）　　　４﹒０６０元　　　　升９﹒９３８％
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｅｃ）

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