【新冠肺炎】傳東京將就出現大量病例發警報，或恢復社交距離措施

《經濟通通訊社２日專訊》據東京放送電視台（ＴＢＳ）報道指，東京都已決定發出警報，
警告居民當地新冠肺炎病例正呈上升趨勢。
東京都亦將對最近一周、不可追踪的新病例進行調查。如果在發出警報後新病例繼續上升，
將考慮恢復社交距離措施。
東京都知事小池百合子今日表示，東京今日發現３４宗新病例。（ａｌ）
新型肺炎專輯 - 最新疫情發展和防疫貼士即睇
|FOCUS02/06/2020
【FOCUS】零關稅低稅率對標香港 海南自貿港更兼終極重任
|生財有道02/06/2020
《開市Good Morning》熊麗萍：多人頭策略認購網易
|安活創富02/06/2020
安達人壽香港獲標普A+評級 憑藉雄厚實力 為市民提供更強信心保證
|生財有道02/06/2020
【紓困措施】消息：港府計劃最快6月21日接受派錢登記
|生財有道01/06/2020
特朗普制裁言論相對溫和 港股抽升771點收23732點
|香港政情01/06/2020
【國安立法】陳茂波料美撤港特殊待遇影響微 商界對立法看法正面
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰