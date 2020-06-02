【新冠肺炎】傳東京將就出現大量病例發警報，或恢復社交距離措施

《經濟通通訊社２日專訊》據東京放送電視台（ＴＢＳ）報道指，東京都已決定發出警報，

警告居民當地新冠肺炎病例正呈上升趨勢。

東京都亦將對最近一周、不可追踪的新病例進行調查。如果在發出警報後新病例繼續上升，

將考慮恢復社交距離措施。

東京都知事小池百合子今日表示，東京今日發現３４宗新病例。（ａｌ）

