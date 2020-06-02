【北水炒Ｄ乜】淨流入１５﹒５億人幣，買中芯潤啤沽美團中生製藥

《經濟通通訊社２日專訊》美國製造業活動由１１年低位反彈，市場對經濟重啟感樂觀，抵

銷當地示威及中美關係緊張影響，美股先跌後升，港股承接美股升勢，昨日急升７７１點後，今

日升至接近二萬四關，兩日急升過千點。恆指高開５９點報２３７９２點，大市早段曾升逾２０

０點，惟２４０００點前水平前受阻。午後續升逾２００點，收市競價時段嘜至全日最高位收市

，收報２３９９５點，升２６３點或１﹒１％。國企指數收報９８７６，升４２點或０﹒４３％

。

按額度計算，北水全日淨流入１５﹒５億元人民幣，減少４７﹒５％。北水淨買入最多的個

股依次是中芯國際（００９８１）、華潤啤酒（００２９１）、比亞迪股份（０１２１１）；淨

賣出最多的依次是美團點評（０３６９０）、中國生物製藥（０１１７７）、微創醫療

（００８５３）。

主板成交１１４０﹒２９億元減少２４﹒４％。其中港股通成交１５０﹒２億元，佔總成交

１３﹒２％。



＊美團點評遭北水狂沽逾７億元＊



中芯國際科創板上市申請昨日（１日）獲得受理，股價急落鑊，升２﹒８６％報１８﹒７元

，北水淨買入２﹒５億元。

潤啤早段高見４４﹒９５元，創１個月新高，收市升５﹒１６％報４４﹒８元，北水淨買入

２億元。

比亞迪股份升２﹒５８％報４７﹒７元，北水淨買入１﹒５億元。

不過近日熱炒的美團點評急回吐，跌１﹒９３％報１４７﹒１元，北水淨賣出７﹒２億元。



表列全日北水淨買入及淨沽出最多港股：



股份名稱 （編號） 淨買入＋╱淨賣出－

（億元）

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淨買入最多港股：

中芯國際 （００９８１） ２﹒５２

華潤啤酒 （００２９１） ２﹒０１

比亞迪股份 （０１２１１） １﹒４５

小米集團 （０１８１０） １﹒４３

中國金茂 （００８１７） ０﹒９７



淨沽出最多港股：

美團點評 （０３６９０） －７﹒１８

中國生物製藥 （０１１７７） －０﹒９７

微創醫療 （００８５３） －０﹒７５

中國太平 （００９６６） －０﹒５６

中興通訊 （００７６３） －０﹒２２

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（ｃａ）

