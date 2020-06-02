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02/06/2020 13:34

【公務員薪酬】消息指行會決定全體公務員今年凍薪

　　《經濟通通訊社２日專訊》消息指，行政會議決定今年全體公務員凍薪。行政長官林鄭月娥
今早出席行政會議前被問及公務員調薪定案時指，每年並非機械式按薪酬趨勢調查報告調整，而
是考慮一籃子因素，包括經濟、公共財政及士氣問題。
　　她續說，本港目前經濟是有史以來最差，今年政府出現赤字，預料未來經濟不會快速復甦，
希望不論最終決定如何，全港１８萬名公務員都要理解及知道香港面對非常嚴峻環境，需要有同
舟共濟的精神。（ｂｉ）

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