【公務員薪酬】消息指行會決定全體公務員今年凍薪

《經濟通通訊社２日專訊》消息指，行政會議決定今年全體公務員凍薪。行政長官林鄭月娥

今早出席行政會議前被問及公務員調薪定案時指，每年並非機械式按薪酬趨勢調查報告調整，而

是考慮一籃子因素，包括經濟、公共財政及士氣問題。

她續說，本港目前經濟是有史以來最差，今年政府出現赤字，預料未來經濟不會快速復甦，

希望不論最終決定如何，全港１８萬名公務員都要理解及知道香港面對非常嚴峻環境，需要有同

舟共濟的精神。（ｂｉ）

