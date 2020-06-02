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02/06/2020 13:42

【新冠肺炎】消息指行會決定延長限聚令，或維持多１４天

　　《經濟通通訊社２日專訊》本港再有本地感染新型冠狀病毒群組，沙田瀝源邨疑出現群組爆
發，消息指周四屆滿的限聚令將會延長，很大機會會維持多１４天，當中的條款大多不變。
　　行政長官林鄭月娥今早出席行政會議前表示，本港出現新型冠狀病毒的社區群組感染個案，
涉及９名確診者，令人擔心，政府高度重視並正進行一系列調查，與專家商討後，初步認為與確
診夫婦居住的瀝源邨祿泉樓的樓宇結構無關，或從是大廈環境感染。政府會採取非常謹慎態度處
理並盡早公布。（ｂｉ）

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