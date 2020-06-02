【新冠肺炎】中華電力向長者客戶派餐飲券，料４萬名長者受惠

《經濟通通訊社２日專訊》中電（００００２）旗下中華電力表示，向現時享有長者電費優

惠的客戶，派發總值１００元的餐飲券，讓他們可在７月及８月期間，於逾５００間參與食肆使

用，預計約有４萬名長者客戶受惠，將於６月下旬起分批寄出餐飲券及參與食肆名單予受惠客戶

。

另外，中華電力將送贈８萬樽長效智能殺菌噴霧予服務範圍內全數約１﹒２萬多間食肆，協

助食肆抗疫、加強食客信心。（ｂｉ）

