《匯思－余偉文》金管局：聯匯制度不是美國給予的「特殊待遇」

《匯思》我在上星期的《匯思》文章中指出，制定港區國安法例不會對本港的貨幣和金融體

系帶來任何轉變。金管局也累積了足夠的能力和資源，有信心和決心去維護香港的貨幣和金融穩

定。近日社會輿論有談及聯繫匯率是否穩固，以及是否需要兌換美金以作避險。我想在此再多分

享一下我的看法。



＊沒有大量資金流出，金融市場續暢順有序運作＊



上周末，美國提出取消香港的特殊待遇。有關具體細節仍未公布，社會各界憂慮香港將會受

到甚麼影響，這是可以理解的。但在考量整體形勢時，我們必須認清事實，才能有客觀的分析。

過去數天，港元市場一直運作正常，港元息率維持低企，港元匯價保持穩定，市場上報道港

匯在５月２２日「大幅」轉弱，其實亦只是輕微回軟至７﹒７５７８，距離７﹒７５００的強方

兌換保證只有０﹒１％。根據數間大銀行所提交的最新數據，過去數天的存款亦保持穩定。這些

均清楚顯示目前並沒有大量資金流出港元或銀行體系。

此外，有指近日有市民遇上個別銀行分行缺乏美元現鈔情況，事實上銀行體系有充足的美元

現鈔供應，在調整運鈔安排後便可應付需求。整體而言，金融市場繼續暢順有序運作，反映市場

對聯繫匯率的信心，而這是建基於聯匯制度清晰、透明和行之有效。



＊聯繫匯率有逾４４００億美元外匯儲備作後盾＊



過去我已經多次表明，香港良好的基本因素和穩固的金融實力，可以抵禦衝擊，聯繫匯率有

高達４４００多億美元的外匯儲備作為堅實後盾，相當於香港貨幣基礎兩倍多；另外，香港銀行

體系資本雄厚（資本充足比率為２０％）、流動資金充裕（流動覆蓋比率為１６０％）、資產質

素良好（壞帳率僅為０﹒６％），在國際上均屬非常穩健的水平。

香港一直以來在金融服務業方面具全球領先地位，更是投資內地資本市場的重要窗口，現時

外資金融及其他機構的中國內地股票和債券投資當中，有超過一半是透過香港進行的。正如不少

大行所指，對以回報為主的國際投資者和跨國企業來說，香港仍然具有獨特優勢和吸引力，是他

們投資內地市場的首選渠道。



＊聯匯制度不是美國給予的「特殊待遇」＊



有一些輿論指美國的《香港政策法》有提及港元與美元的兌換，擔心聯匯制度會否被「單方

面取消」，甚至有人言之鑿鑿，指可以禁止香港使用美元結算系統。「世界末日」論總會有市場

，但我想提出幾點供大家參考：

香港與其他地區一樣，可自行制定貨幣制度，包括匯率政策。事實上，香港在１９８３年

１０月已推行聯匯制度，時間上遠早於美國國會在１９９２年通過賦予香港特殊待遇的《香港政

策法》，所以聯匯制度並不是《香港政策法》給予的「特殊待遇」，而是香港基於自身對金融和

貨幣穩定所需而設立。在過去３６年來，聯匯制度曾經歷多次市場震盪的考驗，但一直運作順利

，是香港貨幣金融體系的基石，不會因為外國對香港的政策而改變。



＊美國禁港結算美元「可能性大家心中有數」＊



香港是主要的國際金融中心之一，更是全球第三大美元外匯交易中心，服務大量亞太區以至

全球的跨國企業，支援各種投資、財富管理、貿易和結算服務，其金融體系已經與全球經濟和金

融體系緊密聯繫在一起。任何衝擊香港金融制度的舉措，會為包括美國在內的全球金融市場帶來

極大震盪，更可能削弱國際投資者對使用美元、持有美國金融資產的信心。

因此，發生這種極端情況的可能性有多大，大家應該心中有數。正當全球各國都努力應對新

冠肺炎對經濟帶來的重創，香港作為國際社會一員，希望全球各地區合力讓環球經濟重拾動力，

避免市場動盪。



＊金管局重責是維持市場對聯繫匯率信心＊



當市場出現不穩定因素時，往往會有很多傳聞或謠言。金管局重責之一，是維持市場對聯繫

匯率和金融體系的信心。我認為維繫市場和市民信心的最好方法，在於保持高度的透明度和秉持

事實為本的原則。香港是自由港，在聯繫匯率的機制下，貨幣可自由兌換。《基本法》第１１２

條亦明確規定香港不實行外匯管制政策，資金自由流動。市民可以繼續按自身的需要進行資產配

置，毋須為一些無事實根據的揣測而作出過敏的反應或輕率的決定。



＊謠言不攻自破，不要自亂陣腳＊



還記得去年社會事件期間，有不少有關聯繫匯率、走資的傳言，甚至有一些所謂「專家」呼

籲賣出港元換美元。事實證明這些謠言不攻自破，其後陸續有資金流入，港元更升值至強方兌換

保證，這些「專家」和一眾跟風的炒家都要損手離場。在過去眾多困難發生的情況下，香港的金

融市場仍能展現強勁的韌力，港交所繼續成為全球集資最多的交易所，「滬港通」的交投量翻了

一倍，「債券通」的成交更翻了兩倍，這些都說明香港仍然是國際投資者投資內地金融市場的首

選。最近更有不少利好的新發展，特別是上星期ＭＳＣＩ授權港交所推出亞洲及新興市場指數的

期貨及期權產品，也為香港投下信心一票。

我希望這些客觀的事實和數據能令大家對香港的金融穩定保持信心，不要自亂陣腳。雖然香

港的新冠疫情漸趨穩定，但經濟動力還未回復，在目前重重挑戰的環境下，最重要是大家團結一

心，讓經濟民生回復正軌。





香港金融管理局

總裁

余偉文



２０２０年６月２日

