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02/06/2020 19:15

《再戰明天》內地公布財新服務業ＰＭＩ，美國公布ＡＤＰ就業變動

　　《經濟通通訊社２日專訊》明日（３日），內地公布５月財新服務業採購經理人指數
（ＰＭＩ），美國５月ＩＳＭ非製造業綜合指數。

＊加拿大公布官方指標利率＊

　　在外圍重要經濟活動上，本港時間明午４：３０ｐｍ，英國金融服務大臣Ｊｏｈｎ
Ｇｌｅｎ在投資在線會議上討論疫情後促進復甦的政府要務。１０：３０ｐｍ，歐洲央行代表、
銀行監管委員會委員Ｅｄｏｕａｒｄ　Ｆｅｒｎａｎｄｅｚ－Ｂｏｌｌｏ參加Ｋａｎｇａｒｏｏ
Ｇｒｏｕｐ組織的線上辯論。
　　明早９：１０ａｍ，澳洲央行助理總裁布洛克發表講話。
　　明晚１０：００ｐｍ，加拿大公布官方指標利率，料維持於０﹒２５％不變。

＊內地公布５月財新服務業採購經理人指數＊

　　在數據方面，明早９：３０ａｍ，澳洲公布第一季國內生產總值（經季節調整），季率料由
０﹒５％跌至下滑０﹒４％；年率料由２﹒２％跌至１﹒４％。９：４５ａｍ，中國公布５月財
新服務業採購經理人指數，料由４４﹒４升上４７﹒３。

＊美國５月ＩＳＭ非製造業綜合指數＊

　　明午１：４５ｐｍ，瑞士公布第一季國內生產總值，季率料由０﹒３％跌至下滑２﹒１％；
年率料由１﹒５％跌至下滑０﹒９％。３：５５ｐｍ，德國公布５月服務業採購經理人指數，和
綜合採購經理人指數。５：００ｐｍ，歐元公布４月失業率，料由７﹒４％升上８﹒２％。歐元
區４月生產者物價指數月率跌幅料由１﹒５％擴大至１﹒８％；年率跌幅料由２﹒８％擴大至
４﹒２％。
　　明晚８：１５ｐｍ，美國公布５月ＡＤＰ就業變動，跌幅料由２０２４萬收窄至９００萬。
９：４５ｐｍ，美國公布５月服務業採購經理人指數，料由２６﹒７升上３７﹒３。
１０：００ｐｍ，美國公布４月工廠訂單，跌幅料由１０﹒４％擴大至１３﹒４％。美國４月耐
用品訂單跌幅料由１５﹒３％擴大至１７﹒２％。美國５月ＩＳＭ非製造業綜合指數料由
４１﹒８升上４４﹒４。

＊永義國際派業績＊

　　在本港，明日，永義國際（０１２１８）公布業績。（ｈｏ）

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