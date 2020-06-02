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02/06/2020 17:12

【新冠肺炎】陳肇始：當局延長抵港人士接受檢疫規例

　　《經濟通通訊社２日專訊》食物及衛生局長陳肇始表示，延長內地、澳門和台灣抵港人士要
接受強制檢疫的規例至７月７日，並延長海外抵港人士接受強制檢疫的規例多３個月，至９月
１８日。
　　她表示，正部署逐步放寬個別國家和地區抵港人士的限制措施，當局會考慮不同地方的流行
病理學情況、監察制度和病毒檢測能力，為不同地方制訂等級，亦指出一直有與內地和澳門衞生
當局保持溝通，認為較有條件先有限度放寬廣東省和澳門的人流往來，有詳情時會再公布。
（ｂｎ）

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