【新冠肺炎】衞生署：瀝源邨祿泉樓暫未有人檢測呈陽性反應

《經濟通通訊社２日專訊》衞生防護中心傳染病處主任張竹君表示，已經在新型肺炎確診者

居住的瀝源邨祿泉樓，收回１０００個收集深喉唾液樣本樽，完成化驗當中７００個，有４個呈

陽性，而在葵聯邨聯悅樓，中心已收回１４００個收集瓶，完成化驗的４００個樣本都是呈陰性

。

食物及衛生局長陳肇始指，已向機場工作人員以及全港安老院舍，分別派發１７００及

３２００個樣本瓶，分別收回七成及四成，結果全部呈陰性。（ｂｎ）

