【企業盈警】長安民生物流料中期虧損最高５５００萬元人民幣

《經濟通通訊社２日專訊》長安民生物流（０１２９２）預期，截至２０２０年６月底止６

個月期間錄得除稅前虧損約３５００萬元至５５００萬元人民幣。虧損主要由於中國汽車市場整

體蕭條導致集團業務量進一步下跌；集團主要客戶對集團服務需求持續下滑；集團為客戶提供汽

車物流服務的價格的下滑。（ｊｏ）

