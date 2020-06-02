《小傳日記》孖屐望兩邊，魚缸升咗先；地產向上游，領展冠藍籌

《小傳日記》目前「孖屐」仍然一方面觀望花旗國同神州嘅搏弈，另一面憧憬全球經濟重啟

。雖然之前花旗國侵侵話會對神州推港版國安法有強烈反應，但初步黎睇佢出招唔算「癲」，目

前雙方都仲未動真刀槍，香江魚缸懶理，今日延續上日升勢，高開５９點報２３７９２點。盤中

曾飆２６３點，報２３９９５點，重上廿天線（約２３８１６點），缸友觀望中美關係，魚缸仍

喺兩萬四遇阻力。不過，今日中資電訊佬同手機佬齊跑輸，拖累魚缸升幅收窄至３４點，報２３

７６６點，亦是全日最低。最終魚缸以全日最高埋單，報２３９９５點，升２６３點或升１﹒１

１％，主板成交１１４０﹒２９億銀，較上日大減２４巴仙。國企指數報９８７６點，升４２點

或升近半巴仙。

Ａ場兩市全日窄幅上落。上證綜合指數報２９２１點，升５點或升０﹒２０％。深證成份指

數報１１１１２點，升１０點或升０﹒０９％，兩市合計成交７７２１﹒１３億元人仔，較上日

多１巴仙。

重磅藍戰士方面，網易今日開始招股，生發發（００３８８）抽升２巴仙，報２８８銀兼破

頂；ＱＱ（００７００）升１蚊４，報４３０﹒４銀；建行（００９３９）揚不足半巴仙，報６

﹒３１銀；友邦（０１２９９）漲３巴仙，報６８﹒２銀；平保（０２３１８）走高超１巴仙，

報７８﹒４銀。



＊績後獲升級領展跑得急，傳出售業務東亞走勢傲＊



上日出咗首季業績嘅領展（００８２３）今日照升，佢ＣＥＯ就話相信零售租金收入見底，

加上大摩將佢評級上調至大市同步，全日飆超過６巴仙，報６５﹒２５銀冠藍籌；其他磚頭佬都

跟著升，太古Ａ（０００１９）踢高超２巴仙，報４３﹒６５銀；新地（０００１６）漲２巴仙

，報９６﹒２５銀；新世界（０００１７）同恆地（０００１２）升近２巴仙，分別報８﹒３８

銀及報２９﹒４５銀。

傳東亞（０００２３）打算出售中港銀行業務，今早一度飆超兩成，但午後公司就澄清話未

就出售事項同外界討論，升幅隨之收窄，最終飆近一成七，報１７﹒２４銀；其他本地銀行佬表

現都唔錯，大象（００００５）升近２巴仙，報３７﹒２銀；小象（０００１１）揚近１巴仙，

報１２２﹒９銀；中銀香港（０２３８８）漲２巴仙，報２２﹒９銀；渣打（０２８８８）升近

４巴仙，報３８﹒８銀。



＊蘋果要設廠手機佬徬徨，牌照被吊銷電訊唔識笑＊



蘋果公司擬計劃投資３﹒３億美金在台灣建廠，新工廠為未來的ｉＰｈｏｎｅ、ｉＰａｄ、

ＭａｃＢｏｏｋｓ和其他設備生產ＬＥＤ和ＭｉｃｒｏＬＥＤ顯示屏。加上調研機構Ｇａｒｔｎ

ｅｒ話，今年首季全球智能電話銷量只有２﹒９９億部，按年跌兩成。不過手機佬個別發展，手

機孖寶舜宇（０２３８２）軟近半巴仙，報１０７﹒５銀；瑞聲（０２０１８）升兩格，報４２

銀；通達集團（００６９８）彈高逾３巴仙，報０﹒４５５銀；比亞迪電子（００２８５）跌０

唔夠半巴仙，報１５﹒５６銀；小米集團（０１８１０）跳起近３巴仙，報１２﹒４６銀。

花旗國聯邦通訊委員會早排以國家安全風險為由，向神州電訊佬中電信（００７２８）、中

聯通（００７６２）嘅美洲公司，以及太平洋網絡（００５４３）發出命令，要求上述企業解釋

委員會不吊銷其花旗國牌照原因，嚇到電訊佬齊齊軟腳，中電信跌低近３巴仙，報２﹒３６銀；

中聯通滑逾２巴仙，報４﹒３２銀；中國鐵塔（００７８８）軟近１巴仙，報１﹒５８銀；。不

過太平洋網絡飛起逾４巴仙，報１﹒２２銀；中興通訊（００７６３）飆近２巴仙，報２１﹒８

銀。



＊海南大開發美蘭竟受壓，體品佬風騷滔搏創新高＊



神州國務院出咗份《海南自由貿易港建設總體方案》，支持當地發展旅遊業、現代服務業同

高新技術產業企業，相關概念股份即刻炒起，中金話，海南自貿港政策明顯利好復星旅遊文化（

０１９９２）旗下嘅亞特蘭蒂斯度假村，維持佢跑贏行業評級，復星旅遊文化升彈近１８巴仙，

報７﹒３１銀；美蘭空港（００３５７）反而撻低近５巴仙，報９﹒７０元；國航（００７５３

）踼高近４巴仙，報４﹒８９銀；東航（００６７０）跳起近２巴仙，報２﹒７９銀；南航（０

１０５５）軟一格，報３﹒３２銀。

近日神州財政部就出《通知》，話要探索區塊鏈技術應用，推進農商旅文娛體跨界融合，體

品佬有資金流入，滔搏（０６１１０）抽高近４巴仙，報１１﹒７銀，盤中最高見１１﹒８銀創

咗上市新高；安踏（０２０２０）跳高近３巴仙，報７３﹒３銀；裕元（００５５１）炒高逾８

巴仙，報１２﹒３６銀；李寧（０２３３１）彈起近６巴仙，報２８﹒１銀。請請！



《編者按》本欄搜羅即日熱門傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性

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