【國安立法】林鄭：中央出手助香港走出困局，首要任務是恢復經濟

《經濟通通訊社２日專訊》行政長官林鄭月娥接受《央視》專訪時表示，香港特區政府全力

支持、充分配合香港維護國家安全立法的決定制定和落實，相信相關立法可令香港繼續繁榮穩定

，國家長治久安。

林鄭月娥表示，如果不是中央主動出手，香港可能不能解決當前的問題。這個時候中央出手

，是給了香港一個生機，助其走出困局，如果沒有穩定的局面，香港的經濟、民生都會受到很大

影響。

針對美國和西方一些國家指責相關立法決定令香港失去了自治與民主，甚至威脅將制裁香港

，林鄭月娥表示，有中央的堅定決心和香港市民的支持，不會懼怕任何威脅，而這些指責都是雙

重標準，全世界任何國家都需要維護國家安全的法律，其他國家對此次立法做出批評是毫無根據

的。

她又指，儘管恐嚇要制裁取消特殊的位置，但香港也不需要擔心，因為中央這次立法的決心

是堅定的，香港特區政府全力支持、充分配合此項工作的決心也是堅定的，相信廣大的香港市民

也是堅定支持的。

她續說，未來隨著香港社會逐步恢復穩定，特區政府將把工作重點放在發展民生和恢復經濟

方面。香港首季經濟負增長８﹒９％，失業率已經上升到５﹒２％，當未來局面穩定下來，首要

任務就是讓香港的經濟恢復起來。（ｂｉ）

