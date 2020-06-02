【新冠肺炎】安盛：內地經濟未完全反彈，因是需求依然不足

《環富通基金頻道２日專訊》新型冠狀病毒疫情為中國及亞洲的經濟走向帶來巨大的不確定

性。安盛投資管理新興亞洲高級經濟師姚遠剖析疫情對中國宏觀經濟的影響，及對今年下半年的

研判。



＊為內地經濟復甦注入額外的政策推動力＊



中國經濟在新冠病毒影響下所經歷的三個階段：

增長下跌：

隨著政府採取封鎖措施，中國消費急劇下降－－住宅銷售和電力供應商的耗煤量幾乎降至零

恢復生產：

強硬的管控及強制性社交距離措施十分有效，因此到２月中旬，湖北省以外地區的疫情明顯

改善，其他省份亦能放寬控制，恢復生產。其中，工業的復甦速度比與消費者和服務相關的行業

快得多；大型企業的復甦速度較中小企業快；供應的回升速度比需求快需求復甦：

大約在３月底開始，供應衝擊已經消散，但經濟並未完全反彈，主要原因是需求依然不足。



＊與過去的危機比較＊



中國經歷了現代史上前所未見的６﹒８％經濟衰退。在１９９７－９９年亞洲金融危機期間

，中國經濟遭受了３﹒４％的打擊，２００８－０９年環球金融危機導致中國經濟收縮５﹒１％

。中國經濟遭受如此嚴重衝擊，部分原因是中國當局採取了比其他國家更嚴厲的措施來控制疫情

。



＊疫情過後＊



中國經濟的瓶頸已從供給側轉移到需求側。過去數月，中國失業率大幅上升，數據已經清晰

表明這點，但仍可能低估了中國就業市場的苦況。

由於擔心失業和減薪，加上薪酬增長顯著下降，導致消費支出下降。



＊克服障礙＊



經濟低迷不太可能很快獲得解決，本地和全球經濟疲弱將會長時間持續下去。

為了加快復甦，中國經濟需要當局的政策干預。中國是最早、最快介入，推出刺激措施的國

家，但無論是貨幣政策還是財政政策的力度，中國都落後於其他國家，而大多數已發展國家都為

經濟增長提供了支援。此現象背後有兩個原因：１）人們並未重返工作崗位；２）財政刺激措施

需要全國人民代表大會（人大）批准，而人大延後了大約兩個半月舉行。現在兩個難處都已經不

復存在。



＊淨效果＊



新冠病毒疫情、全球需求下降及其「二階效應」將使中國ＧＤＰ增長率下降１１﹒８％，而

被壓抑的需求獲釋放和政策刺激則抵銷了其中７﹒８％，導致ＧＤＰ增長率淨下降４％。以此計

算，２０２０年全年增長率將由去年的６﹒１％降至２﹒１％，接近安盛投資管理現時所預測的

２﹒３％。



＊三個風險＊



疫情進一步爆發：儘管沒有最初的衝擊嚴重，現時已經出現另一波爆發，以及跟隨在後的封

鎖措施。

寬鬆政策：可能會不足或過度。

隨著中美緊張關係重燃，兩國糾紛將從貿易延伸到科技、金融市場和地緣政治。１１月美國

總統大選前夕可能會對金融市場產生動盪和影響。（ｈｏ）

