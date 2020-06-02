中美貿易存不明朗，港股升２６３點收２３９９５點，成交少兩成四

《經濟通通訊社２日專訊》隔晚美國製造業數據好過預期、美國生化藥廠吉利德披露，抗病

毒藥物瑞德西韋的測試，病人接受１０天療程後療效不明顯。美國政府與藥品集團簽訂總值近

４９億元合約，確保一旦有藥廠成功研發出疫苗，將可短期內大量生產，美股反覆高收。港股今

早高開５９點報２３７９２點，之後升勢一度擴大至２６３點見全日最高２３９９５點；中美在

香港政治及貿易協議等議題上仍存暗湧，中資電訊商會否被吊銷美國牌照成疑，有關大豆貿易傳

言真假未知，而恆指明顯受制於５月２２日（２４２０８點至２３７５６點）的下跌裂口，今收

報２３９９５點，升２６３點或１﹒１１％，收復二十天線（２３８１９點），主板成交

１１４０﹒２９億元，少兩成四。國企指數報９８７６，升４２點或０﹒４３％。

重磅股走勢平穩，網易今日起招股，騰訊（００７００）微升０﹒３３％，報４３０﹒４元

；港交所（００３８８）升１﹒８４％，報２８８元；建行（００９３９）升０﹒３２％，報

６﹒３１元；友邦（０１２９９）走高３﹒１８％，報６８﹒２元；中移動（００９４１）下跌

０﹒９９％，報５４﹒９５元。

Ａ股兩市成交有支持，但升幅明顯放緩，上證綜指收報２９２１點，升５點；深證成指報

１１１１２點，升１０點，總成交７７２１﹒１３億人幣，連升兩日累漲近三成半。



＊傳行會延長限聚令兩周，收租股跑輸＊



有報道指，東亞（０００２３）就出售其於中港兩地的銀行業務進行初步磋商，刺激早段股

價一度急漲２０﹒６％，其後該行澄清正進行全面的策略檢討，但未就出售銀行業務與外界討論

，仍收漲１７﹒６％，報１７﹒２４元；匯控（００００５）升１﹒６４％，報３７﹒２元；同

系恆生（０００１１）微升０﹒７４％，報１２２﹒９元；渣打（０２８８８）走高３﹒７４％

，報３８﹒８元。中銀（０２３８８）旗下中銀人壽首季新造保費按年上升３３％，跑贏同業，

市場排名由第五位升至第三位，中銀揚２％，報２２﹒９元。

香港再出現新型冠狀病毒的社區群組感染個案，消息指行會決定延長限聚令，或維持多１４

天，收租股跑輸，九置（０１９９７）微升１﹒３％，報３１﹒１５元。新地（０００１６）升

１﹒９１％，報９６﹒２５元；信置（０００８３）升１﹒８１％，報９﹒５４元；太古地產

（０１９７２）升１﹒７８％，報１８﹒３元。領展（００８２３）行政總裁認為，旗下租客銷

售最壞時間已過去，加上大部分租客組合以必需品及食肆為主，相信集團零售收入已見底，收揚

６﹒４４％，報６５﹒２５元；大和指領展業績反映出其投資組合較整體市場更具彈性，相信在

中港市場的市佔率仍有上升空間，重申買入評級。

中金表示，由於目前通行及檢疫措施依然生效，若假設６月大灣區內可恢復通關，預計６月

份澳門博彩收入按年跌幅將收窄至６０％至７０％，濠賭股跑輸，銀娛（０００２７）平收，報

５４﹒７元；澳博（００８８０）微升０﹒６７％，報９元；新濠國際（００２００）走高

２﹒１１％，報１５﹒５２元；永利（０１１２８）升０﹒１５％，報１３﹒４８元。金沙

（０１９２８）４月淨收益總額９００萬元，按年大跌９８﹒７％，虧損１﹒８億美元，而去年

同期錄盈利約１﹒４８億元，微升０﹒８２％，報３０﹒８５元。



＊中國停購大豆消息成疑，豬肉股偏軟＊



昨日有消息傳出中國已指示國有農產品商貿公司，暫停包括大豆在內的部分美國農產品的進

口。不過據外媒引述美國農產品交易商稱，中國有國企周一最少購買逾１８萬噸的美國大豆。中

國停購美國大豆消息仍然成疑，豬肉股個別發展，萬洲國際（００２８８）跌１﹒０６％，報

６﹒５３元；雨潤食品（０１０６８）跌１﹒９６％，報０﹒５元；中糧肉食（０１６１０）升

３﹒２７％，報２﹒２１元；普甜食品（０１６９９）走高３﹒６４％，報０﹒２２８元；惠生

國際（０１３４０）平收，報０﹒０６元。

美國聯邦通訊委員會早前以國家安全風險為由，向中電信（００７２８）、中聯通

（００７６２）的美洲公司，以及太平洋網絡（００５４３）發出命令，要求他們解釋委員會不

吊銷其美國牌照的原因。中聯通為本日表現最差藍籌，跌２﹒２６％，報４﹒３２元；中電信

（００７２８）走低２﹒８８％，報２﹒３６元。太平洋網絡（００５４３）及其子公司Ｃｏｍ

Ｎｅｔ提交９２頁文件，指中國或共產黨並沒有要求公司採取任何危害美國國家安全的行動，呼

籲委員會不要關閉其美國業務分支，收升４﹒２７％，報１﹒２２元。

國務院發布《海南自由貿易港建設總體方案》，支持當地發展旅遊業、現代服務業及高新技

術產業企業。中金指海南自貿港政策明顯利好復星旅遊文化（０１９９２）下的亞特蘭蒂斯度假

村，維持其跑贏行業評級，復星旅遊文化急漲１７﹒９％，報７﹒３１元。美蘭空港

（００３５７）跌４﹒７２％，報９﹒７元；國航（００７５３）走高３﹒８２％，報４﹒８９

元；東航（００６７０）升１﹒８２％，報２﹒７９元；南航（０１０５５）軟０﹒３％，報

３﹒３２元。（ｎｓ）

