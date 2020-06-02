《鍾之日記》網易極速回歸受捧，東亞急急澄清賣盤

《鍾之日記》６月２日，香港天氣：陰。香江魚缸：升。祖國股市：升。



在美國公布一系列對中國制裁措施後，有傳中國叫停採購美國大豆及豬肉，市場擔憂在政治

因素籠罩下，貿易戰形勢將變得更糟。不過據《路透》引述美國農產品交易商稱，中國一家國企

周一（１日）最少購買３艘散裝船數量、預計逾１８萬噸的美國大豆，甚至有交易商認為，交易

量最多可能達到５艘散裝船數量，即逾３０萬噸。

隔晚美國製造業數據好過預期、美國生化藥廠吉利德披露，抗病毒藥物瑞德西韋的測試，病

人接受１０天療程後療效不明顯。美國政府與藥品集團簽訂總值近４９億元合約，確保一旦有藥

廠成功研發出疫苗，將可短期內大量生產，美股反覆高收。港股今早高開５９點報２３７９２點

，之後升勢一度擴大至２６３點見全日最高２３９９５點；中美在香港政治及貿易協議等議題上

仍存暗湧，中資電訊商會否被吊銷美國牌照成疑，有關大豆貿易傳言真假未知，而恆指明顯受制

於５月２２日（２４２０８點至２３７５６點）的下跌裂口，今收報２３９９５點，升２６３點

或１﹒１１％，主板成交１１４０﹒２９億元，少兩成四。

滬深股市今早保持疲乏，滬綜指收升０﹒２％，報２９２１﹒４點，繼續企穩兩千九，振幅

僅０﹒５９％，深成指微升０﹒０９％。盡管市況沉悶，交投仍保持較高水位，兩市全日成交

７７２１億元人民幣，按日增加１﹒４％。



＊網易估計三四手可穩中一手＊



內地互聯網公司網易（０９９９９）由美國極速回港上市，計劃發售１﹒７１億股股份，當

中９７％為國際配售，３％為香港公開發售，而每股發售價將不高於１２６元，集資最多２１６

億元，一手１００股，入場費約１２７２７元。公司今日起招股，本周五（５日）中午１２時截

止認購，香港時間６月５日確定國際發售價。網易將於下周四（１１日）上市，由公開招股至上

市只花９日。

網易這類優質科網股，自然逃不過資本的追逐，外電傳網易已錄得超額孖展認購。至於散戶

能否分得一杯羹，有專家認為，網易今次集資額十分龐大，市場不易消化，參考阿里

（０９９８８）經驗，估計三四手可穩中一手。

網易和京東來港第二上市，和中美關係急速轉差有很大關係。上月美國參議院通過《外國公

司問責法案》，法案規定若在美國上市的外國公司未能滿足美國公眾公司會計監督委員會的審計

要求，將會面臨退市風險，這意味著一向欠缺美國政府審計的中概股，未來須披露是否為外國政

府所有或控制。儘管法案仍須獲美國眾議院通過及美國總統簽署，但由於法案屬美國兩黨共識，

短期內法案獲通過機會極大，美國總統特朗普此前亦公開提出，要求在美國上市的中國公司遵守

美國會計和審計標準，並下達調查令，研究在美上市的中國公司的各類做法，以採取必要措施保

護美國的投資者。

網易在上載至聯交所的資料集及招股書上提到，倘若公司未能及時滿足美國公眾公司會計監

督委員會的檢查要求，可能會被從納斯達克除牌，這點備受外界關注。若法案通過將影響網易在

美的上市地方，恐將嚴重影響網易港股的表現。



＊東亞再傳賣盤，雖否認仍漲一成七＊



英國《金融時報》引述消息人士指，持有東亞銀行（０００２３）８％股權的美國對沖基金

Ｅｌｌｉｏｔｔ，委任高盛就東亞資產進行戰略審查，目前正與潛在投資者就出售香港及內地銀

行業務進行初步討論，兩者或可以分開出售；而東亞旗下的保險部門亦可出售。

不過，東亞中午發公告否認有關報道，表示全面的策略性檢討正在進行，當中並未就出售香

港或中國內地銀行業務與外界進行討論，亦未就業務和資產的策略選項作出任何決定。

報道指，Ｅｌｌｉｏｔｔ批評東亞近年管理不善，形容出售銀行業務將是對沖基金的「勝利

」。東亞拆件賣盤的消息不是第一次傳出，３月時曾公布，將對業務和資產組合進行全面檢討，

以確保與其策略重點保持一致並增加股東價值，當時刺激股價急飆至１９﹒９８元。但董事會認

為，因應新冠肺炎疫情影響，需要額外時間進行全面評估及對潛在策略交易的探討，最新評估將

要延遲至９月３０日或之前公布。

東亞今早借變賣消息一度炒高２０﹒６％，高見１７﹒６８元，創逾兩個半月高；雖然東亞

澄清後，該股升幅有所收歛，但仍高收１７﹒６％，報１７﹒２４元，一舉收復１００天線。



＊編者按：本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形

式之申述或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出

投資決定，如因相關建議招致損失，概與《經濟通》、編者及作者無涉。

