【國安立法】中證監：堅定支持維護香港國際金融中心地位

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明２日北京專電》中證監主席易會滿主持召開黨委（擴大）會

議，就中證監系統貫徹落實兩會工作作出部署安排。

會議指出，全國人大作出關於建立健全香港特別行政區維護國家安全的法律制度和執行機制

的決定，是加強維護國家安全制度建設和執法工作、保障香港長期繁榮穩定的重要舉措。中證監

堅定支持和擁護「一國兩制」原則；堅定支持和擁護全國人大涉港決定，維護香港長治久安；堅

定支持香港發展經濟，改善民生；堅定支持維護香港國際金融中心地位；堅定支持香港資本市場

穩定發展。

會議強調，要進一步加強內地與香港資本市場的合作，加強日常溝通和信息共享，加大政策

支持力度，進一步豐富和深化兩地在市場、機構、產品等領域全方位、多層次務實合作，共同應

對各種風險挑戰，促進香港和內地資本市場穩定健康發展。



＊穩步推進資本市場開放，打擊上市公司財務造假等違法行為＊



會議指出，進一步統籌推進常態化疫情防控和支持經濟社會發展工作，繼續扎實細緻辦好資

本市場自己的事。

一是要堅持用全面、辯證、長遠的眼光分析當前經濟形勢，主動積極作為，深化資本市場改

革，穩步推進資本市場開放，化危為機，切實加強風險防控，促進資本市場平穩運行。

二是要圍繞做好「六穩」工作、落實「六保」任務，穩步推進各項改進監管、優化服務政策

措施的落地見效，強化市場功能發揮，助力實體企業提質增效。

三是要堅持以人民為中心的發展思想，強化資本市場監管的人民性，貫徹落實新證券法精神

，把保護投資者合法權益貫穿於資本市場改革發展穩定各項工作之中，嚴厲打擊上市公司財務造

假等違法違規行為，持續淨化市場生態。

會議提出，要以更大決心、更有力措施深化「放管服」改革，擴大高水平對外開放，加快推

進建設規範、透明、開放、有活力、有韌性的資本市場。

