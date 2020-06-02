【國安立法】兩辦及駐港公署譴責美國對港制裁，隨時準備回擊

《經濟通通訊社２日專訊》美國總統特朗普本港時間上周六（５月３０日）凌晨就全國人大

表決通過「港區國安法」舉行記者會，宣布啟動撤銷對香港的貿易優惠待遇程序，並制裁參與削

弱香港自治的中國及香港官員。港澳辦、中聯辦、外交部駐港公署６月１日傍晚相繼發聲明，譴

責美方對中國及香港採取所謂制裁措施，堅決反對香港不再享有高度自治的說法，強調外國無權

干涉香港事務，並指中方隨時準備回擊一切破壞香港繁榮穩定的行徑。

港澳辦發言人表示，美國對香港的言論是徹頭徹尾的謊言與污蔑，強調建立港區國安法屬中

國內政，美國無資格品頭論足。發言人提及香港發生「修例風波」以來，「港獨」「黑暴」「攬

炒」等活動對國家安全已造成現實危害，嚴重觸碰「一國兩制」原則底線。

發言人指，香港特殊經濟地位受《基本法》保護及世界各國承認與尊重，回歸後財稅獨立，

說明香港的高度自治運作良好，質疑美國聲稱支持香港高度自治，卻又揚言取消對香港貿易的特

殊待遇，證明外部勢力如美國，才是破壞香港高度自治，指中方隨時準備回擊一切破壞香港繁榮

穩定的行徑。



＊中聯辦：所謂制裁證明美方非關心香港民主自由和穩定繁榮＊



中聯辦表示，堅決反對美國總統特朗普近日指摘中國涉港國安立法、揚言取消對香港貿易優

惠待遇等言論，強烈要求美方糾正這一錯誤做法，又指美方對香港事務的霸權主義行徑，不僅對

自身無益，更不能阻擋香港迎來更大發展。

發言人表示，美國揚言的所謂制裁，證明美方並不關心香港民主自由和穩定繁榮，只是把香

港作為遏制中國發展的棋子，說明香港國安立法反對外部勢力干涉的迫切和必要，又指香港取得

今天的成就，源於幾代香港人打拼和背靠祖國的優勢，從來不是任何外國恩賜和施捨。



＊駐港公署：人大高票通過草案展現香港在內全國人民的共同心願＊



外交部駐港公署發言人批評，美方抹黑「一國兩制」和香港高度自治是蓄意歪曲事實，又指

美方竭力阻撓破壞香港國安立法，是赤裸裸地干預香港事務、干涉中國內政，是粗暴踐踏國際法

原則和國際關系基本準則，包括香港同胞在內的中國人民堅決反對，國際社會也愈來愈看清美方

的雙重標準和險惡用心。

發言人表示，美方根本沒有資格代表香港市民。事實是，香港國安立法得到香港社會主流民

意的廣泛支持，提及街頭簽署支持立法的市民人數已超過２９２萬。而全國人大以２８７８：１

的絕對高票通過有關決定，更展現了包括香港同胞在內１４億中國人民維護國家主權安全、維護

香港繁榮穩定和「一國兩制」行穩致遠的共同心願和磅礡力量。（ａｃ）

