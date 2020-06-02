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02/06/2020 10:56

【國安立法】李國能：人大立法可理解，建議調查權受港法規管等

　　《經濟通通訊社２日專訊》終審法院前首席法官李國能今日在《明報》撰文談及港區國安法
，認為全國人民代表大會授權人大常委會為香港制定國家安全法的決定，是可以理解及合理的（
ｕｎｄｅｒｓｔａｎｄａｂｌｅ　ａｎｄ　ｊｕｓｔｉｆｉａｂｌｅ），問題癥結
（ｃｒｕｘ）在於擬議法例實際內容，並提出７項建議，包括法例須不具追溯力、在港公開公正
審訊、調查權力須受香港法律規管等；但文中無提及立法對法治的影響。
　　李國能指，特區政府有憲政責任就２３條立法，但過去一直未能做到，稱「我們沒有絲毫信
心斷言香港能在２０４７年前立法」，而考慮到過去數年香港發生的事，認為全國人民代表大會
授權人大常委會為香港制定國家安全法的決定，可以理解及合理。

＊「禁持外國護照法官審案」損《基本法》＊

　　他指，當國安法草案根據《基本法》規定諮詢時，港府必須盡一切努力確保擬議法例符合香
港法律制度的原則；市民可合理預期政府在這一點將全面履行其責任。
　　對於港區全國人大代表陳曼琪早前建議審理國家安全案件的法官，應由沒外國居留權的香港
永久居民中的中國公民擔任。李國能不點名提及此主張，認為有損《基本法》保障的司法獨立原
則。他強調法官根據其司法與專業才能接受遴選，並在獨立委員會推薦下由行政長官任命。
（ｃｌ）

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